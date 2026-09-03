Miércoles 2 de septiembre
Audiencias TV ayer | 'La Mesa' se estrena líder frente a la final de 'El Grand Prix' y 'Horizonte' vuelve a volar en Cuatro
El nuevo programa de Antena 3 debuta con un 13,1%, mientras el concurso de La 1 cierra el verano con un 11,7% y 'Horizonte' vuelve a superar el millón.
Antena 3 acertó con el estreno de 'La Mesa', que arrancó su andadura liderando la noche con un notable 13,1% de cuota de pantalla y una media de 742.000 espectadores.
La 1 despidió por su parte la temporada de 'El Grand Prix'. La gran final del concurso presentado por Ramón García alcanzó un 11,7% de share y congregó a 896.000 espectadores, cerrando así su recorrido veraniego.
Cuatro volvió a sobresalir en el access prime time gracias a 'Horizonte'. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter continuó disparado con un 11,6% de cuota y 1.181.000 espectadores, mientras que en Telecinco, la película 'Viaje al paraíso' registró un 8,6% de share y 522.000 espectadores.
El buen rendimiento de Cuatro se extendió a su franja matinal. 'En boca de todos' volvió a superar ampliamente la media de la cadena al alcanzar un 10,7% de cuota y reunir a 327.000 espectadores.
Por su parte, en la tarde de Telecinco, 'De lunes a viernes' anotó un 8,8% de share y 592.000 espectadores en su primera emisión después de conocerse la decisión de la cadena de cancelar el programa.
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