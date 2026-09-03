Así funciona 'Rueda la letra': las pruebas con las que Telecinco quiere diferenciarse de 'Pasapalabra'

Telecinco quiere que 'Rueda la letra' sea mucho más que el regreso de la prueba anteriormente conocida como 'El Rosco'. Durante la presentación celebrada en Madrid y a la que ha asistido YOTELE, el equipo del concurso mostró las distintas fases que deberán superar los participantes antes de enfrentarse al bote. El formato, presentado por Carlos Sobera y dirigido por Rafa Guardiola, se estrenará el lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas.

La intención de sus responsables es construir dos ambientes muy diferenciados dentro de una misma entrega. “Lo que hemos pretendido es hacer prácticamente dos formatos en uno”, ha explicado Guardiola. La primera mitad estará marcada por el humor, la participación de cuatro famosos y unas pruebas ágiles. Después, el plató cambiará de tono para centrar toda la atención en el dinero: “Un primer formato que es entretenimiento puro, diversión, y luego llega un momento en que ya nos vamos a jugar la pasta y a partir de ahí todo se pone serio”.

Desde el segundo programa, cada emisión comenzará con 'La Oportunidad', un duelo entre el concursante que perdió 'La Rueda' el día anterior y un nuevo aspirante. Solo uno podrá conservar o conseguir su plaza en el concurso principal. Esta prueba jugará también con 'La Rueda' como elemento central. El vencedor se unirá entonces al ganador de la jornada precedente para disputar las pruebas junto a los cuatro invitados famosos.

Los participantes acumularán segundos mediante cuatro juegos diferentes. En el primero, 'He dicho', deberán jugar con personajes conocidos y frases que han pronunciado en público. El segundo, 'Cantando espero', estará relacionado con canciones y actuaciones, aunque Fran González ha advertido con humor de su dificultad: “La prueba de la música es una prueba de coreografía ya, para mí casi, más que de música”. El programa busca así mostrar una faceta menos seria de concursantes asociados habitualmente al conocimiento puro.

El camino hasta 'La Rueda'

La tercera de las pruebas, 'Con dos palabras', exigirá adivinar palabras mediante pistas, pero antes los equipos deberán pujar para decidir cuántas necesitan para dar con la respuesta. Cuanto mayor sea la confianza del concursante, menos pistas podrá solicitar, premiándose al que lo haga con menos pistas. El cuarto juego, 'Palabras ocultas', tendrá un componente gráfico y estará basado en los pasatiempos tradicionales, permitiendo que la audiencia pueda intentar resolverlo desde casa siguiendo los elementos que aparecen en pantalla.

Guardiola asegura que todas las pruebas se han concebido pensando en esa participación doméstica: “Cada vez que pensábamos en una prueba pensábamos en la gente que desde casa va a tener que jugar”. Además, el formato no mantendrá necesariamente los mismos juegos durante toda su trayectoria. El equipo ya trabaja en nuevos retos que podrán ir incorporándose: “No queremos pasar meses, años, jugando a lo mismo”.

Sobera considera que esta primera parte permitirá conocer mejor a los participantes antes de que llegue la máxima tensión. “La primera parte de 'Rueda la letra', a través de cuatro pruebas bien distintas, permite que veamos un lado más humano, más fresco de los concursantes”, ha señalado. Ese planteamiento se podrá comprobar desde el estreno con Fran González y Lilit Manukyan, que competirán acompañados por Samantha Vallejo-Nágera, Miguel Ángel Muñoz, Iván Sánchez y Laura Sánchez.

Cuando concluyan los juegos iniciales, el plató, la iluminación y la realización cambiarán para dar paso a 'La Rueda', la histórica prueba creada por MC&F que regresa con una nueva denominación y mayor protagonismo dentro del programa. Cada concursante dispondrá de los segundos acumulados para responder a definiciones vinculadas a las letras. Cuando desconozca una respuesta, deberá limitarse a decir “paso”, y no la palabra asociada al título del concurso de Antena 3.

El ritmo obligará a Sobera a formular las definiciones con una rapidez muy superior a la que empleaba en otros concursos. “La velocidad con la que se formulan las preguntas no es la velocidad que yo solía tener en '¿Quién quiere ser millonario?' y eso me sacaba de mi zona de confort”, ha admitido. La experiencia de los primeros concursantes complica todavía más su tarea: “En las segundas vueltas, hay veces que yo no llego a decir más de dos palabras de la pregunta y ya me dan la respuesta o me dicen paso”.

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Quien complete correctamente 'La Rueda' se llevará un bote que comienza en 200.000 euros. Si ninguno lo consigue, el vencedor de la entrega ganará 1.200 euros y regresará al día siguiente, mientras que el derrotado deberá defender su continuidad en 'La Oportunidad'.