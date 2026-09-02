Capítulo 478
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy miércoles 2 de septiembre: Enriqueta planta cara al marqués como nunca antes tras descubrir el beso de Braulio
Leonor viaja al pueblo para convencer a Rosalía en un momento clave para el futuro de palacio.
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Esta tarde en 'Valle Salvaje', los movimientos estratégicos y los enfrentamientos directos alteran la paz del pueblo y de la alta sociedad. Nadie está a salvo de rendir cuentas por sus actos del pasado.
Movida por la insistencia de Rafael, Leonor se presenta en el pueblo ante Rosalía, quien no duda en justificar el gran miedo que siente ante la idea de volver a pisar el palacio. Por su parte, Hernando descubre furioso que Braulio besó a su hija y le exige cuentas a Enriqueta.
Lejos de acobardarse, Enriqueta juega sus cartas con maestría y se planta ante el marqués como nunca antes lo había hecho. Un pulso de poder del que solo uno podrá salir victorioso y con la reputación intacta.
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