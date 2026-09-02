Telecinco preestrena ‘Rueda la letra' en prime time antes de su llegada a las tardes para neutralizar la nueva gran apuesta de Antena 3

Telecinco mueve ficha en su estrategia de programación para frenar a su principal competidor. La cadena de Mediaset ha anunciado un movimiento sorpresa con el que pretende blindar el lanzamiento de su gran baza de la temporada. 'Rueda la letra' aterrizará por todo lo alto este domingo 6 de septiembre en el prime time a partir de las 22:00 horas, tal y como adelanta Poco Pasa TV y ha verificado YOTELE.

Se trata de un movimiento táctico diseñado para captar la atención del gran público desde el primer minuto. Con esta jugada, la cadena principal de Mediaset enfrentará el debut de su concurso directamente contra la nueva serie turca de Antena 3, 'El Secreto', buscando robarle protagonismo en la noche dominical y generar el hábito de consumo entre los espectadores antes de su desembarco definitivo en la franja diaria.

Tras este gran especial en horario estelar, el formato dará el salto inmediato a su ubicación definitiva. A partir del lunes, 'Rueda la letra' ocupará la franja de las 19:00 horas para consolidar la renovada estrategia vespertina de Telecinco, evitando por completo el choque directo con 'Pasapalabra'.

La nueva configuración de las tardes de Telecinco ya ha provocado las primeras reacciones, como la de Bea Archidona lanzando esta pulla tras la cancelación de '¡De lunes a viernes!'.

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Doble sesión turca en Antena 3

Por su parte, Antena 3 mantiene sus planes para la noche del domingo, cuando pretende estrenar 'El secreto', su nueva serie turca, a las 22:00 horas, y después emitir el penúltimo capítulo de 'Una nueva vida'.