Revolución en la parrilla
Telecinco muestra las cartas de sus nuevas tardes: cancela por sorpresa de 'De lunes a viernes', mantiene 'El verano se mueve' y no enfrenta 'Rueda la letra' a 'Pasapalabra'
El nuevo concurso de Carlos Sobera se emitirá a las 19:00 horas, mientras '¡Allá tú!' conservará el último tramo de la tarde con Juanra Bonet
Telecinco acometerá la próxima semana una profunda remodelación de su programación diaria. La principal víctima será 'De lunes a viernes', el magacín de crónica social que desaparecerá de la parrilla después de no alcanzar los resultados esperados durante el verano.
La nueva tarde arrancará a las 15:55 horas con 'El verano se mueve', que ampliará su duración hasta las 17:55. A continuación, 'El diario de Jorge' ocupará la franja comprendida entre las 17:55 y las 19:00 horas, momento en el que comenzará 'Rueda la letra', el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera.
'¡Allá tú!' seguirá a las 20:00h
Mediaset evitará así enfrentar directamente 'Rueda la letra' con 'Pasapalabra'. El formato producido por Bulldog TV terminará a las 20:00 horas y entregará el testigo a '¡Allá tú!', que conservará junto a Juanra Bonet el tramo previo a 'Informativos Telecinco 21 horas'.
El formato de Gestmusic en las últimas semanas ha funcionado de forma correcta en audiencias, superando el doble dígito. De esta forma, Mediaset prefiere mantener estos datos, y no enfrentarse de forma directa al concurso al que le ha robado la prueba final.
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