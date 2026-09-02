Telecinco muestra las cartas de sus nuevas tardes: cancela por sorpresa de 'De lunes a viernes', mantiene 'El verano se mueve' y no enfrenta 'Rueda la letra' a 'Pasapalabra'

Telecinco acometerá la próxima semana una profunda remodelación de su programación diaria. La principal víctima será 'De lunes a viernes', el magacín de crónica social que desaparecerá de la parrilla después de no alcanzar los resultados esperados durante el verano.

La nueva tarde arrancará a las 15:55 horas con 'El verano se mueve', que ampliará su duración hasta las 17:55. A continuación, 'El diario de Jorge' ocupará la franja comprendida entre las 17:55 y las 19:00 horas, momento en el que comenzará 'Rueda la letra', el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera.

'¡Allá tú!' seguirá a las 20:00h

Mediaset evitará así enfrentar directamente 'Rueda la letra' con 'Pasapalabra'. El formato producido por Bulldog TV terminará a las 20:00 horas y entregará el testigo a '¡Allá tú!', que conservará junto a Juanra Bonet el tramo previo a 'Informativos Telecinco 21 horas'.

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El formato de Gestmusic en las últimas semanas ha funcionado de forma correcta en audiencias, superando el doble dígito. De esta forma, Mediaset prefiere mantener estos datos, y no enfrentarse de forma directa al concurso al que le ha robado la prueba final.