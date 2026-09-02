Susto en directo para Silvia Intxaurrondo: un foco explota en pleno debate en 'La hora de La 1'

La caída o explosión de focos en los estudios de televisión suele ser un imprevisto técnico tan imprevisible como aparatoso. Esto fue exactamente lo que sucedió durante la emisión de este miércoles 2 de septiembre en 'La Hora de La 1', el magacín matinal de Televisión Española, cuando el estallido repentino de una potente lámpara de techo interrumpió de golpe la discusión sobre la crisis migratoria en Ceuta.

El fuerte estruendo, captado con nitidez por los micrófonos del plató, paralizó momentáneamente a los tertulianos. Para calmar la tensión y evitar el pánico tanto en el estudio como en los hogares, Silvia Intxaurrondo, presentadora del espacio, tomó la palabra al instante: “Está todo bien. Ha sido un foco”, aclaró con evidente nerviosismo.

Tras pedir disculpas a la audiencia por el sobresalto, la presentadora bromeó levemente sobre la tranquilidad habitual del formato antes de admitir que habían vivido un momento de gran tensión. A pesar de la violencia del impacto —que provocó que los cristales saltaran por los aires debido al tamaño del foco—, la rápida reacción evitó daños personales y el programa pudo retomar su escaleta con normalidad.

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Los fallos técnicos, un habitual en el directo

Y es que muchas veces hemos oído esa frase tan famosa de "cosas del directo", pues además de la explosión del foco, en televisión hemos visto fallos de todo tipo, como el caos que se vivió ayer en 'Malas Lenguas' en su paso de La 2 a la 1 y que las cámaras captaron.