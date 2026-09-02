Episodio 639
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 2 de septiembre: Beatriz entrega a Gabriel las comprometedoras fotos de Begoña y Andrés
Las dos dejan sus diferencias a un lado para enfrentarse a Gabriel, mientras Beatriz entrega las fotografías comprometedoras de Begoña y Andrés.
Antena 3 emite este miércoles 2 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 639 de 'Sueños de libertad', también disponible en Disney+ y Atresplayer. Gabriel exige a Begoña que abandone su actitud y cuide de sus hijos, pero ella confiesa a Beatriz que necesita alejarse definitivamente de Andrés. Sin embargo, ambos vuelven a coincidir en la colonia y Valentina presencia un gesto de complicidad entre ellos.
Marta decide responder a la campaña de Brossard con una estrategia publicitaria desarrollada a espaldas de Gabriel. Para salvar los perfumes De la Reina, pide ayuda a Fina y las dos consiguen aparcar temporalmente sus problemas. La cercanía durante el trabajo provoca que Marta y Fina terminen besándose, pese a las dudas que atraviesa su relación.
Mientras Pablo entra en quirófano después de despedirse de su familia, Mabel cuenta a Nieves que ha roto con Salva. Ambas acuerdan ocultárselo durante su recuperación. Eduardo, por su parte, descubre que Damián ha renunciado a despedirlo después de que Roque le revelara toda la verdad sobre su vínculo familiar.
Gabriel comprueba personalmente que los productos Brossard han regresado a la tienda y pone a prueba a Claudia. Poco después, Beatriz le entrega las fotografías de Begoña y Andrés y le revela lo sucedido durante su encuentro. Entretanto, los planes de Tasio y Paula para alquilar un piso se complican cuando Damián ordena a su hijo volver a la casa familiar sin admitir una negativa.
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