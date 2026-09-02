En 'Todo es mentira'
Risto Mejide destroza la felicitación "de influencer" de Pedro Sánchez a Ceuta y señala los dos grandes detalles del vídeo
El presentador de 'Todo es mentira' ha analizado al detalle la intervención del presidente del Gobierno con motivo del día de la ciudad autónoma y la crisis migratoria, destapando los matices léxicos que, a su juicio, lo delatan por completo.
Nacho Abad, Risto Mejide, Iker Jiménez y Pedrerol, líderes de la televisión en redes sociales
Después del informe que le da el liderazgo en redes sociales junto a otros rostros de Mediaset, Risto Mejide ha vuelto a repasar la actualidad en el plató de 'Todo es mentira'. El programa vespertino de Cuatro ha puesto la lupa este miércoles sobre la última aparición institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de la festividad de Ceuta y enmarcada en la delicada situación extraordinaria que vive la ciudad desde el pasado 31 de julio. Lejos de pasar por alto las formas, el presentador no dudó en calificar la intervención presidencial de estilo puramente "de influencer", reprochando las estrategias comunicativas del Ejecutivo ante una crisis de tal magnitud.
Tras emitir el documento audiovisual en el que el jefe del Ejecutivo manda un mensaje de apoyo a la ciudadanía ceutí, Mejide detuvo las imágenes para diseccionar el discurso institucional y señalar dos diferencias conceptuales que considera fundamentales.
En primer lugar, el conductor del espacio incidió en la responsabilidad institucional empleada en el relato: "Ha dicho 'La respuesta del Estado ha sido insuficiente'. No, presidente, del Estado no. El Estado está funcionando, lo que no ha funcionado ha sido el Gobierno de España", sentenció de manera tajante, añadiendo con retórica directa a la audiencia: ''¿Entendemos la diferencia? Porque si no entendemos la diferencia no entendemos nada''.
Pero la crítica no quedó ahí. Risto centró también su atención en el tono y los pronombres utilizados por Sánchez al dirigirse a los habitantes afectados, destacando una notable falta de arraigo en el mensaje: "No habla de Ceuta como algo nuestro. Dice 'vuestra ciudad ceutíes, vuestra ciudad'". Para evidenciar este distanciamiento, el programa lo contrastó directamente con la fórmula elegida por la Casa Real en su canal oficial de X (antiguo Twitter), donde la institución monárquica sí se refirió explícitamente a la localidad autónoma utilizando el sentido de pertenencia colectivo bajo la denominación de "nuestra ciudad".
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