Sonsoles Ónega corta en seco a Ana Obregón por cuestionar 'Y ahora Sonsoles': "Mañana entráis a la reunión de escaleta"

El contenido de 'Y ahora Sonsoles' provocó un desencuentro entre Ana Obregón y Sonsoles Ónega durante la emisión del martes. La colaboradora cuestionó que el programa de Antena 3 dedicara su arranque a la llegada de Lucas González desde Turquía, donde se ha sometido a una operación de nariz.

Obregón comenzó mostrando su sorpresa por la atención concedida al cambio físico del cantante. Tras escuchar a sus compañeros, terminó verbalizando su malestar: "Con toda la que está cayendo en España, que estemos aquí con la nariz tres horas".

Sonsoles Ónega recordó que el magacín dispone de tres horas de emisión y explicó que posteriormente abordarían la crisis de Ceuta. La presentadora defendió que Lucas acababa de aterrizar en Madrid y que sus primeras imágenes habían sido la exclusiva con la que el espacio abrió su nueva temporada.

Sonsoles defiende la escaleta

Ana Obregón aseguró que se alegraba de que el artista hubiera solucionado su problema y estuviera más favorecido, pero insistió en que España atravesaba una situación suficientemente importante como para priorizar otros asuntos. Paloma García-Pelayo también le recordó que los medios han dedicado numerosos contenidos a los cambios físicos de la propia actriz.

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Ónega terminó zanjando la discusión al invitar irónicamente a sus colaboradores a participar en la preparación del programa: "Mañana entráis a la reunión de escaleta". Obregón comprendió que su comentario afectaba a la dirección del espacio y terminó pidiendo "perdón".