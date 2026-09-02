Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAldamaBarcelonaLa Meva SalutManresaDescuento diéselLa DiadaRaúl AsencioTelevisiónMetro Barcelona
instagramlinkedin

Tensión en directo

Sonsoles Ónega corta en seco a Ana Obregón por cuestionar 'Y ahora Sonsoles': "Mañana entráis a la reunión de escaleta"

La colaboradora protestó por el tiempo dedicado a la operación de nariz de Lucas González frente a otros asuntos de actualidad.

Ana Obregón se queja de los temas de 'Y ahora Sonsoles'

Ana Obregón se queja de los temas de 'Y ahora Sonsoles' / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El contenido de 'Y ahora Sonsoles' provocó un desencuentro entre Ana Obregón y Sonsoles Ónega durante la emisión del martes. La colaboradora cuestionó que el programa de Antena 3 dedicara su arranque a la llegada de Lucas González desde Turquía, donde se ha sometido a una operación de nariz.

Obregón comenzó mostrando su sorpresa por la atención concedida al cambio físico del cantante. Tras escuchar a sus compañeros, terminó verbalizando su malestar: "Con toda la que está cayendo en España, que estemos aquí con la nariz tres horas".

Sonsoles Ónega recordó que el magacín dispone de tres horas de emisión y explicó que posteriormente abordarían la crisis de Ceuta. La presentadora defendió que Lucas acababa de aterrizar en Madrid y que sus primeras imágenes habían sido la exclusiva con la que el espacio abrió su nueva temporada.

Sonsoles defiende la escaleta

Ana Obregón aseguró que se alegraba de que el artista hubiera solucionado su problema y estuviera más favorecido, pero insistió en que España atravesaba una situación suficientemente importante como para priorizar otros asuntos. Paloma García-Pelayo también le recordó que los medios han dedicado numerosos contenidos a los cambios físicos de la propia actriz.

Noticias relacionadas

Ónega terminó zanjando la discusión al invitar irónicamente a sus colaboradores a participar en la preparación del programa: "Mañana entráis a la reunión de escaleta". Obregón comprendió que su comentario afectaba a la dirección del espacio y terminó pidiendo "perdón".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo movimiento en Atresmedia: la productora de Pablo Motos desembarca en los estudios de Atresmedia con el traslado de 'El desafío' a uno de sus mejores platós
  2. Quejas por la nueva fórmula de acceso de La Meva Salut: 'Muestra cero sensibilidad con las personas mayores
  3. Nacho Abad, Risto Mejide, Iker Jiménez y Pedrerol, líderes de la televisión en redes sociales
  4. Mette-Marit no asistirá hoy al juramento de Haakon VIII tras sufrir nuevas complicaciones por su trasplante pulmonar
  5. Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así
  7. Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
  8. Un documental sigue durante cinco años a los lobos de la Península: 'Donde hay lobos y ganado habrá conflicto, hay que aprender a convivir

Collboni refuerza la cooperación con Kiev: "Barcelona estará allí, como hace 30 años estuvo en Sarajevo"

Collboni refuerza la cooperación con Kiev: "Barcelona estará allí, como hace 30 años estuvo en Sarajevo"

'Ceuta corre unida' para llamar la atención sobre la crisis

'Ceuta corre unida' para llamar la atención sobre la crisis

Sonsoles Ónega corta en seco a Ana Obregón por cuestionar 'Y ahora Sonsoles': "Mañana entráis a la reunión de escaleta"

Sonsoles Ónega corta en seco a Ana Obregón por cuestionar 'Y ahora Sonsoles': "Mañana entráis a la reunión de escaleta"

Hallan cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de La Mina

Uno de cada cinco migrantes regularizados trabajan en Catalunya

Uno de cada cinco migrantes regularizados trabajan en Catalunya

'La promesa', avance del 2 de septiembre: Pía revela su plan contra Leocadia y descubren el paradero oculto de Simona y Candela

'La promesa', avance del 2 de septiembre: Pía revela su plan contra Leocadia y descubren el paradero oculto de Simona y Candela

Magdalena, la mujer que vive aislada en la montaña: "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras"

Magdalena, la mujer que vive aislada en la montaña: "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras"

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano