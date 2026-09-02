En 'Malas Lenguas'
Loreto y su grito de impotencia en 'Malas Lenguas' contra la escalada de agresiones a periodistas de TVE: "El día que haya sangre nos llevaremos las manos a la cabeza"
La periodista y colaboradora del programa de TVE ha estallado por lo vivido hoy en la manifestación de Madrid en apoyo a Ceuta
Un hombre se encara con un reportero de 'Malas Lenguas' y Gonzalo Miró estalla: "¿Dónde está la policía?"
Tras presenciar desde el plató de 'Malas Lenguas' en directo cómo manifestantes ultras increpaban a un reportero del programa, hasta el punto de que uno de ellos llegó a encararse contra él, la colaboradora Loreto ha elevado un grito de impotencia para denunciar las continúas agresiones que reciben los periodistas, especialmente de TVE, por hacer su trabajo.
"No tiene ninguna gracia. Nos han puesto una diana en la espalda. Es que no van a parar hasta que nos revienten la puta cabeza a alguno de nosotros en directo", comenzó diciendo con tono duro y muy molesta la periodista.
"El día que le partan la cara a un compañero, el día que haya sangre, el día que nos pase algo y acabemos en el puñetero hospital...¿sabes qué pasará? Que entonces nos echaremos todos las manos a la cabeza", ha proseguido.
Además, Loreto no ha dudado en señalar a quienes han impulsado discursos contra la televisión pública sin cesar: "¡Eso es intolerable! ¿Dónde está la policía? ¿Qué hace esa gente? Hemos normalizado unos discursos que lo único que van a conseguir es que un día tengamos un problema muy, muy serio. Poca broma".
"¡Han estado a punto de partirle la cara a un compañero en directo! Esto no se puede tolerar", ha terminado quejándose con gran enfado.
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