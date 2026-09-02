Capítulo 897
'La promesa', avance del 2 de septiembre: Pía revela su plan contra Leocadia y descubren el paradero oculto de Simona y Candela
Ciro teme ser descubierto por Manuel y Máximo siembra el caos en las cocinas con sus amenazas.
Los secretos económicos ponen contra las cuerdas a los más audaces mientras los bajos del palacio se convierten en un hervidor de tensiones y grandes descubrimientos. Las alianzas y las venganzas empiezan a perfilarse con claridad.
El intento romántico entre Manuel y Julieta queda bruscamente interrumpido por la llegada inesperada de Ciro, quien regresa pletórico de una visita a una fábrica. La situación se tensa aún más cuando Manuel le muestra una carta de Toño y Enora sobre sus viajes, haciendo temer a Ciro que su traición haya sido descubierta.
En los dominios del duque, Martina denuncia que el servicio exige menús exclusivos, entorpeciendo la labor de los cocineros, lo que desata la ira de Máximo, quien termina amenazando con el despido a Julio y Tomasa. Paralelamente, Pía confía a Ricardo que, en cuanto se casen Curro y Ángela, revelará la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia.
La jornada da un giro definitivo cuando Julieta y Samuel consiguen dar por fin con el paradero de Simona y Candela, descubriendo que se encuentran escondidas en el refugio. Un hallazgo que promete cambiar el rumbo de los acontecimientos en el servicio.
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