Manifestaciones en apoyo a Ceuta
José Pablo López condena la deriva violenta contra RTVE tras las agresiones también a 'Mañaneros' y el Canal 24 Horas: "Dinamita la democracia"
Un hombre se encara con un reportero de 'Malas Lenguas' y Gonzalo Miró estalla: "¿Dónde está la policía?"
Loreto y su grito de impotencia en 'Malas Lenguas' contra la escalada de agresiones a periodistas de TVE: "El día que haya sangre nos llevaremos las manos a la cabeza"
La situación insostenible que atraviesan los profesionales de los medios de comunicación en las calles ha obligado a la máxima instancia de la radiotelevisión pública a dar un golpe sobre la mesa. Lejos de quedar como un incidente aislado de carácter menor, la oleada de agresiones vivida en las últimas horas ha provocado una respuesta contundente por parte de la dirección de RTVE. El presidente de la corporación, José Pablo López, ha querido señalar en su cuenta de X la extrema gravedad del problema, advirtiendo que la integridad física de los informadores se encuentra en un punto crítico debido a una campaña de acoso sistemático que se prolonga ya durante semanas.
Una ofensiva coordinada que azota Madrid, Barcelona y Ceuta
El detonante de esta reacción institucional responde a una jornada de auténtica caza al reportero que se extendió de forma simultánea por varios puntos estratégicos del país. Tal y como ha denunciado públicamente la cúpula directiva, la violencia no entendió de geografías: afectó de lleno al periodista Jesús Poveda en Madrid, barrió a los equipos desplazados de 'Mañaneros', y a los equipos informativos en las coberturas de Ceuta y Barcelona. Un mapa de tensiones que demuestra la existencia de un patrón de acoso organizado contra los trabajadores de la casa.
Más de un mes de hostigamiento diario en la calle
Lejos de maquillar la realidad o tratar los hechos como anécdotas de la protesta social, el mensaje lanzado desde la presidencia de RTVE pone cifras y constancia a un sufrimiento diario que se venía larvando en silencio. Soportar insultos, empujones, abucheos y agresiones físicas cada vez que un equipo de cámaras y micrófonos sale a la vía pública a ejercer su derecho a la información se ha convertido en la peligrosa normalidad laboral de los reporteros. Para el presidente de la corporación, este goteo constante de hostilidad demuestra que los violentos actúan con una impunidad preocupante y bajo la certeza de que sus actos encontrarán un terreno abonado.
El señalamiento político y mediático como mecha del polvorín
El núcleo central de la denuncia de José Pablo López apunta directamente a los inductores intelectuales de este clima irrespirable. El presidente de RTVE ha señalado de manera implacable que detrás de cada empujón y cada insulto en la calle hay un argumentario previo alimentado desde determinados altavoces políticos y mediáticos. Convertir a la televisión pública y a sus trabajadores en el chivo expiatorio y en el blanco de campañas de deslegitimación constante tiene, inevitablemente, un reflejo directo en la calle, donde los sectores más radicales traducen las consignas ideológicas en agresiones físicas tangibles.
"Algunos creen que es un juego divertido"
La advertencia lanzada por la máxima autoridad de la cadena incide en la frivolidad con la que parte de la clase dirigente y de los opinadores contempla la crispación social. Minimizar las consecuencias de desatar el odio contra un medio de comunicación público bajo la coartada de la crítica política es, en palabras de la dirección, una irresponsabilidad mayúscula. Mientras unos juegan a polarizar y a dinamitar la credibilidad de los redactores frente a la opinión pública, los profesionales pagan las consecuencias en primera línea con su seguridad y su salud en peligro constante.
"El señalamiento político y mediático contra los profesionales de RTVE tiene consecuencias en la calle. Agredir a los informadores es dinamitar la democracia", ha concluido el presidente en su post.
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