Iker Jiménez comienza 'Horizonte' desde el epicentro de la manifestación con cánticos a favor del programa: "Esto es Ceuta"

Iker Jiménez continúa en Ceuta ha decidido iniciar la emisión de su formato desde un balcón con acceso a la manifestación que se estaba produciendo en la ciudad autónoma con motivo del Día de Ceuta y para exigir soluciones a la situación que allí de está viviendo desde el pasado 31 de julio. Unas manifestaciones que se han repetido por toda España, en algunos casos boicoteadas por grupos ultras que las han convertido en una protesta contra el Gobierno atacando a periodistas de TVE, como así han denunciado Gonzalo Miró y José Pablo López, entre otros.

En Ceuta, nada más arrancar la conexión, el comunicador alzó el micrófono al aire permitiendo que el sonido ambiente de la protesta se colara sin filtros en los hogares. Con el clamor de fondo de los manifestantes lanzando consignas muy críticas contra la gestión del Ejecutivo central, un impresionado Iker Jiménez describió el volumen de la movilización. "Hay tanta gente que no pueden llegar al epicentro. Hay mucha tensión y gente de muchas culturas que están diciendo sus consignas", apuntó el presentador, evidenciando las dificultades técnicas para hacerse escuchar entre la marabunta.

La cobertura in situ dejó uno de los momentos más llamativos de la noche cuando la propia calle reconoció la labor del equipo del programa de Cuatro. En un momento dado, mientras el presentador mantenía el micrófono en alto para capturar el ambiente, la multitud comenzó a corear de manera espontánea y repetida: "¿Dónde está Horizonte? ¿Horizonte dónde está?". Ante la ovación, un agradecido Iker Jiménez sentenció en directo ante la cámara: "Ceuta está con 'Horizonte'".

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No es el primer gesto que tienen los ceutíes con el programa de Cuatro, pues ayer mismo un hombre interrumpió el directo para lanzarse en un efusivo abrazo al presentador de Mediaset.