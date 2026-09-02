'¡De lunes a viernes!'
Bea Archidona lanza una pulla tras conocerse la cancelación de '¡De lunes a viernes!': "¡A saber dónde estamos ese día!"
Revolución absoluta en las tardes de Telecinco: cancela por sorpresa de 'De lunes a viernes', mantiene a Ion Aramendi y no enfrenta 'Rueda la letra' con 'Pasapalabra'
Joaquín Prat vuelve por sorpresa a las mañanas de Telecinco, que no renueva 'El precio justo'
El plató de '¡De lunes a viernes!' ha vivido un momento de máxima distensión que ha terminado por evidenciar la incertidumbre que rodea al formato vespertino de Telecinco. Durante la entrega de este miércoles, el equipo de tertulianos abordaba la actualidad de Isabel Pantoja y el próximo concierto que la tonadillera ofrecerá el 12 de septiembre en La Palma.
La situación se descontroló cuando Karmele Marchante se propuso voluntaria para viajar a la isla y cubrir el evento, provocando una revuelta inmediata en la bancada. Tanto Lydia Lozano como Carlos Corbacho saltaron de inmediato para reclamar también el puesto, generando un animado revuelo entre risas y reproches cruzados sobre quién debía ser el enviado especial de la cadena.
Ante el bullicio montado en directo, la presentadora Bea Archidona aprovechó el momento para cortar el debate con una pulla tan inesperada como reveladora tras conocerse hoy mismo la cancelación del programa, que se despedirá de la audiencia el viernes: "Mucho se ha hablado… ¿Qué día era, Karmele? ¡A saber dónde estamos nosotros el día 12!"
Las nuevas tardes de Telecinco
La broma de la presentadora no es casual, sino que llega en pleno proceso de reorganización en las tardes de la cadena de Mediaset. De cara a los próximos días, la parrilla vespertina de Telecinco se enfrenta a un profundo lavado de cara para intentar reflotar sus datos de audiencia con una renovada estrategia de programación.
Dentro de este nuevo tablero televisivo, el magacín 'El verano se mueve', conducido por Ion Aramendi, mantendrá su emisión para ocupar las primeras horas de la sobremesa, dando paso posteriormente al regreso de 'El diario de Jorge', con Jorge Javier Vázquez al frente, que ajustará ligeramente su duración.
Uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa será el estreno de 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Carlos Sobera que se ubicará en una franja estratégica para evitar el choque con 'Pasapalabra' después de que Mediaset recuperase 'El Rosco', ahora llamado 'La rueda'. Cerrando la tarde antes de la llegada de los informativos, los espectadores seguirán contando con el veterano concurso '¡Allá tú!' bajo la batuta de Juanra Bonet, en una apuesta total de la cadena por el entretenimiento puro que deja en el aire el futuro a corto plazo de formatos como '¡De lunes a viernes!'.
Los horarios de las nuevas tardes de Telecinco a partir del próximo lunes 7 de septiembre serán:
- 15:55 El verano se mueve
- 17:55 El diario de Jorge
- 19:00 Rueda la letra
- 20:00 '¡Allá tú!'
Joaquín Prat volverá a las mañanas, que también se reformulan
Dentro de este nuevo tablero televisivo, las mañanas sufrirán modificaciones notables en los horarios de sus formatos más consolidados. 'La mirada crítica', 'El programa de AR' y 'Vamos a ver' reajustarán sus tiempos de emisión para arrancar desde primera hora con 'La mirada crítica' a las 08:00, seguido por 'El programa de AR' a las 09:00 y 'Vamos a ver a las' 12:00. Además, la cadena ha confirmado la renovación de 'El tiempo justo', que regresará a la parrilla, esta vez en la franja matinal y en un horario todavía por determinar en cuanto Joaquín Prat finalice su baja por paternidad
Esta nueva configuración de las mañana, hace que 'El precio justo' se desplace al fin de semana, donde se emitirá a las 13:30 horas.
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