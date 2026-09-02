Cristina Pardo y el divertido consejo íntimo que le dieron para sus nervios con los invitados de 'La mesa': "Espero que ellos no hagan lo mismo"

Cristina Pardo se estrena esta noche a las 23:00 horas al frente de 'La mesa' - tal y como adelantó en exclusiva YOTELE- su nuevo proyecto televisivo, que además supone su debut como presentadora en Antena 3. Para promocionar el lanzamiento, la periodista visitó esta tarde el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde reconoció estar ultimando los detalles con los nervios lógicos de un gran debut, aunque protegida por el humor.

Entre risas, Pardo compartió el peculiar consejo que le ha dado María Nabán, una compañera de 'El Hormiguero' para lidiar con la tensión de las entrevistas a sus invitados: "Me ha dicho que me los imaginara desnudos", desveló divertida antes de rematar con ironía: "Espero que ellos no hagan lo mismo conmigo".

Más allá de las bromas, la periodista se mostró muy "contenta" con el nivel de los invitados que inaugurarán el formato, un cartel de lujo formado por Vicente Vallés y Carlos Alsina. Pardo subrayó que contar con figuras de este calibre, y con los nombres que pisarán el plató en las próximas entregas, le permitirá "salir del bucle" de la confrontación constante y los ataques cruzados entre políticos, apostando por un espacio de conversación pausado y de altura.

Así es 'La mesa'

Cada semana, el programa tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad. Y todo bajo la premisa de que hay otra manera de hablar sobre lo que sucede.

Por eso, ‘La Mesa’ irá más allá del simple relato, buscando sentar a quienes están dentro de las noticias, realizando preguntas y escuchando para buscar lo que hay tras ellas. La información y el rigor convivirán con la conversación y la cercanía que, junto a la espontaneidad y el sentido del humor de Cristina Pardo, darán tono al programa.

Y es que ‘La Mesa’ no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, riguroso y en el que se combinarán información y entretenimiento.

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El papel de la mesa en el programa

La mesa del programa es uno de los elementos que definen la identidad visual y narrativa de este formato. La mesa vertebra las conversaciones, pero también sirve como punto de distribución de la información que se maneja en el espacio. De esta forma, la mesa se convertirá en una herramienta narrativa de ‘La Mesa’.