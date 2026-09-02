Primer programa
Así ha sido el debut de Cristina Pardo al frente de 'La mesa', con una mudanza, una interrupción de la mesa y una aclaración: "Esto es Antena 3"
La periodista arranca su nuevo formato en un plató oscuro con el skyline de fondo, comparando el mobiliario con su reciente mudanza y prometiendo combinar la actualidad y la frivolidad
Cristina Pardo y el divertido consejo íntimo que le dieron para sus nervios con los invitados de 'La mesa': "Espero que ellos no hagan lo mismo"
La nueva etapa televisiva de Cristina Pardo ha arrancado este miércoles en Antena 3 con un tono tan personal como distendido. Sentada en el centro de un plató caracterizado por una iluminación tenue y un gran skyline de fondo, la presentadora inauguró el estreno de La mesa confesando de entrada sus sensaciones ante el estreno en su nueva casa. "Hola, ¿qué tal? Sean indulgentes, que estoy un poco nerviosa. Estamos en directo y estamos en Antena 3", apuntó con una sonrisa, quitando hierro al momento al bromear con su reciente cambio de domicilio tras dos décadas. "No lo digo por ustedes, sino por mí, porque llevaba 20 años viviendo en otro piso (laSexta)". La presentadora no escondió los nervios, aunque esta tarde desveló su truco para perderlos en 'Y Ahora Sonsoles'.
La filosofía del nuevo espacio quedó definida desde los primeros segundos de emisión. Pardo explicó que el eje vertebrador del programa girará en torno a todo aquello que sucede cotidianamente a la hora de compartir espacio, abarcando tanto los asuntos de máxima trascendencia como los temas más ligeros. "Pues aquí lo importante y lo frívolo, porque al final todo ocurre en torno a una mesa" señaló la comunicadora, enumerando desde las reuniones familiares y de amigos hasta unas negociaciones políticas que ironizó con que escasean porque los dirigentes actuales ya ni se hablan.
Una mesa con "vida propia" y sorpresas en directo
Lejos de ser un elemento estático, el mobiliario principal del plató demostró desde el inicio contar con dinamismo propio dentro de la puesta en escena. Entre guiños de humor, la periodista definió el estudio como su particular "kit" o su "coche fantástico", advirtiendo a los espectadores que el decorado interactivo realizaría movimientos automatizados e inesperados para presentar de forma ágil a los colaboradores del día, apostando de este modo por una narración sencilla y entretenida de la actualidad.
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