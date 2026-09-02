Audiencias TV ayer | Nacho Abad y 'Código 10' arrasan con récord señalando a Marlaska y 'Horizonte' con Iker Jiménez supera a 'First dates' en Telecinco

Cuatro fue la gran protagonista de la noche del martes. 'Horizonte' arrasó en el access prime time al alcanzar un 10,4% de cuota y 1.062.000 espectadores, liderando de forma absoluta su franja y dejando un potente arrastre para el regreso de 'Código 10'. De hecho, llegó a superar a su hermana mayor en Telecinco, 'First dates', que firmó 923.000 espectadores de media y un 9,1% de cuota.

El programa de Nacho Abad inició temporada por todo lo alto al dispararse hasta un extraordinario 13,5% de share y 758.000 espectadores. Con estos datos, 'Código 10' también se convirtió en líder absoluto de su franja. En La 1, 'Dog House' registró un 9,9% y reunió a 758.000 espectadores, a la vez que Antena 3 registró 809.000 espectadores de audiencia media y un 10,9% de cuota de pantalla en el nuevo episodio de 'Tierra lejana'.

En laSexta, el especial 'El Objetivo: Ceuta' mejoró en su segunda jornada, aunque con datos que siguen bajos para el canal. El programa de Ana Pastor creció hasta un 4,2% de cuota de pantalla y congregó a 429.000 espectadores.

La tarde también dejó varios récords. 'Lo sabe, no lo sabe' estrenó temporada en Cuatro con máximo histórico al alcanzar un 7,2% y 490.000 espectadores. En Telecinco, 'De lunes a viernes' firmó su segunda mejor cuota histórica con un 9,4% y 642.000 seguidores.

También destacó la nueva etapa de 'Malas lenguas'. El formato anotó un 7,4% y 516.000 espectadores en La 2, mientras que su posterior emisión en La 1 se elevó hasta el 11,3% y 788.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 972.000 (9,3%)

Dog House: 758.000 (9,9%)

Antena 3

El Hormiguero: 919.000 (8,9%)

En tierra lejana: 809.000 (10,9%)

Telecinco

First Dates: 923.000 (9,1%)

Cine 5 estrellas “El secreto de una obsesión”: 419.000 (6,6%)

laSexta

El Objetivo: 429.000 (4,2%)

El Taquillazo “Me he hecho viral”: 286.000 (4,4%)

Cuatro

First Dates: 345.000 (3,6%)

Horizonte: 1.062.000 (10,4%)

Código 10: 758.000 (13,5%)

La 2

Cifras y letras: 700.000 (6,9%)

Cifras y letras: 678.000 (6,5%)

Versión española “La adopción”: 215.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 217.000 (7,8%)

Antena 3

En tierra lejana: 206.000 (6,8%)

Telecinco

Infiltrada: 103.000 (3,9%)

laSexta

Cine “No lo llames amor... llámalo X”: 79.000 (3,3%)

La 2

Cine “JFK: Caso revisado”: 41.000 (1%)

Festivales de verano: 14.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 863.000 (10,5%)

Valle Salvaje: 739.000 (10,5%)

La Promesa: 857.000 (12,7%)

Malas lenguas: 788.000 (11,3%)

Aquí la Tierra: 1.004.000 (12,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.124.000 (13,1%)

Y ahora Sonsoles: 545.000 (7,7%)

Pasapalabra: 1.412.000 (18,4%)

Telecinco

El verano se mueve: 624.000 (7,7%)

¡De lunes a viernes!: 642.000 (9,4%)

Allá tú: 801.000 (10,7%)

laSexta

Zapeando: 434.000 (5%)

Más Vale Tarde: 389.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 656.000 (8,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 490.000 (7,2%)

La 2

Saber y ganar: 459.000 (5,2%)

La Vuelta: 665.000 (8,1%)

Malas lenguas: 516.000 (7,4%)

El Cazador: 160.000 (2,2%)

Trivial pursuit: 360.000 (4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 342.000 (20,2%)

Mañaneros 360: 493.000 (16,1%)

Mañaneros 360: 832.000 (10,7%)

Antena 3

Espejo Público: 308.000 (12,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 786.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.455.000 (20,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 171.000 (12,8%)

El programa de AR: 273.000 (12,7%)

Vamos a ver: 301.000 (9,4%)

El precio justo: 614.000 (9,6%)

laSexta

Aruser@s: 203.000 (10%)

Al rojo vivo: 199.000 (5,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (1,4%)

El Chiringuito: 30.000 (1,7%)

En boca de todos: 287.000 (9,4%)

La 2

Grandes especies de África: 7.000 (0,7%)

San Petersburgo, la joya de Rusia: 20.000 (1,3%)

Seguridad vital 5.0: 26.000 (1,3%)

Senderos del mundo: 29.000 (1,4%)

Las rutas D’Ambrosio: 26.000 (1,1%)

Las rutas D’Ambrosio: 55.000 (2,1%)

Verano azul: 105.000 (3%)

El Cazador: 86.000 (1,5%)

El Cazador: 174.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.925.000 (21,7%)

Telediario 1: 1.147.000 (12,9%)

Informativos Telecinco 15h: 921.000 (10,4%)

Noticias Cuatro 1: 684.000 (9,9%)

laSexta Noticias 14h: 528.000 (6,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.851.000 (19,7%)

Telediario 2: 1.123.000 (12,1%)

Informativos Telecinco 21h: 733.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 495.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 399.000 (5,5%)

Mañana

Antena 3 Noticias de la mañana: 195.000 (15,2%)

Telediario matinal: 95.000 (14,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 78.000 (11,3%)

El Matinal: 67.000 (7,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,6%), Telecinco (8,5%), Cuatro (8,2%), laSexta (5,1%), La 2 (4,3%).

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