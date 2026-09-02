Martes 1 de septiembre
Audiencias TV ayer | Nacho Abad y 'Código 10' arrasan con récord señalando a Marlaska y 'Horizonte' con Iker Jiménez supera a 'First dates' en Telecinco
Cuatro firma una noche sobresaliente con sus dos apuestas, mientras 'Dog House' baja del doble dígito y 'De lunes a viernes' logra su segunda mejor cuota histórica.
Cuatro fue la gran protagonista de la noche del martes. 'Horizonte' arrasó en el access prime time al alcanzar un 10,4% de cuota y 1.062.000 espectadores, liderando de forma absoluta su franja y dejando un potente arrastre para el regreso de 'Código 10'. De hecho, llegó a superar a su hermana mayor en Telecinco, 'First dates', que firmó 923.000 espectadores de media y un 9,1% de cuota.
El programa de Nacho Abad inició temporada por todo lo alto al dispararse hasta un extraordinario 13,5% de share y 758.000 espectadores. Con estos datos, 'Código 10' también se convirtió en líder absoluto de su franja. En La 1, 'Dog House' registró un 9,9% y reunió a 758.000 espectadores, a la vez que Antena 3 registró 809.000 espectadores de audiencia media y un 10,9% de cuota de pantalla en el nuevo episodio de 'Tierra lejana'.
En laSexta, el especial 'El Objetivo: Ceuta' mejoró en su segunda jornada, aunque con datos que siguen bajos para el canal. El programa de Ana Pastor creció hasta un 4,2% de cuota de pantalla y congregó a 429.000 espectadores.
La tarde también dejó varios récords. 'Lo sabe, no lo sabe' estrenó temporada en Cuatro con máximo histórico al alcanzar un 7,2% y 490.000 espectadores. En Telecinco, 'De lunes a viernes' firmó su segunda mejor cuota histórica con un 9,4% y 642.000 seguidores.
También destacó la nueva etapa de 'Malas lenguas'. El formato anotó un 7,4% y 516.000 espectadores en La 2, mientras que su posterior emisión en La 1 se elevó hasta el 11,3% y 788.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 972.000 (9,3%)
Dog House: 758.000 (9,9%)
Antena 3
El Hormiguero: 919.000 (8,9%)
En tierra lejana: 809.000 (10,9%)
Telecinco
First Dates: 923.000 (9,1%)
Cine 5 estrellas “El secreto de una obsesión”: 419.000 (6,6%)
laSexta
El Objetivo: 429.000 (4,2%)
El Taquillazo “Me he hecho viral”: 286.000 (4,4%)
Cuatro
First Dates: 345.000 (3,6%)
Horizonte: 1.062.000 (10,4%)
Código 10: 758.000 (13,5%)
La 2
Cifras y letras: 700.000 (6,9%)
Cifras y letras: 678.000 (6,5%)
Versión española “La adopción”: 215.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 217.000 (7,8%)
Antena 3
En tierra lejana: 206.000 (6,8%)
Telecinco
Infiltrada: 103.000 (3,9%)
laSexta
Cine “No lo llames amor... llámalo X”: 79.000 (3,3%)
La 2
Cine “JFK: Caso revisado”: 41.000 (1%)
Festivales de verano: 14.000 (0,8%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 863.000 (10,5%)
Valle Salvaje: 739.000 (10,5%)
La Promesa: 857.000 (12,7%)
Malas lenguas: 788.000 (11,3%)
Aquí la Tierra: 1.004.000 (12,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.124.000 (13,1%)
Y ahora Sonsoles: 545.000 (7,7%)
Pasapalabra: 1.412.000 (18,4%)
Telecinco
El verano se mueve: 624.000 (7,7%)
¡De lunes a viernes!: 642.000 (9,4%)
Allá tú: 801.000 (10,7%)
laSexta
Zapeando: 434.000 (5%)
Más Vale Tarde: 389.000 (5,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 656.000 (8,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 490.000 (7,2%)
La 2
Saber y ganar: 459.000 (5,2%)
La Vuelta: 665.000 (8,1%)
Malas lenguas: 516.000 (7,4%)
El Cazador: 160.000 (2,2%)
Trivial pursuit: 360.000 (4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 342.000 (20,2%)
Mañaneros 360: 493.000 (16,1%)
Mañaneros 360: 832.000 (10,7%)
Antena 3
Espejo Público: 308.000 (12,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 786.000 (16,4%)
La ruleta de la suerte: 1.455.000 (20,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 171.000 (12,8%)
El programa de AR: 273.000 (12,7%)
Vamos a ver: 301.000 (9,4%)
El precio justo: 614.000 (9,6%)
laSexta
Aruser@s: 203.000 (10%)
Al rojo vivo: 199.000 (5,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1,4%)
El Chiringuito: 30.000 (1,7%)
En boca de todos: 287.000 (9,4%)
La 2
Grandes especies de África: 7.000 (0,7%)
San Petersburgo, la joya de Rusia: 20.000 (1,3%)
Seguridad vital 5.0: 26.000 (1,3%)
Senderos del mundo: 29.000 (1,4%)
Las rutas D’Ambrosio: 26.000 (1,1%)
Las rutas D’Ambrosio: 55.000 (2,1%)
Verano azul: 105.000 (3%)
El Cazador: 86.000 (1,5%)
El Cazador: 174.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.925.000 (21,7%)
Telediario 1: 1.147.000 (12,9%)
Informativos Telecinco 15h: 921.000 (10,4%)
Noticias Cuatro 1: 684.000 (9,9%)
laSexta Noticias 14h: 528.000 (6,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.851.000 (19,7%)
Telediario 2: 1.123.000 (12,1%)
Informativos Telecinco 21h: 733.000 (8%)
laSexta Noticias 20h: 495.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 399.000 (5,5%)
Mañana
Antena 3 Noticias de la mañana: 195.000 (15,2%)
Telediario matinal: 95.000 (14,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 78.000 (11,3%)
El Matinal: 67.000 (7,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,6%), Telecinco (8,5%), Cuatro (8,2%), laSexta (5,1%), La 2 (4,3%).
Mensual: Antena 3 (12,3%), La 1 (11,6%), Telecinco (8,5%), Cuatro (8,2%), laSexta (5,1%), La 2 (4,3%).
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