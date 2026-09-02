Amador Mohedano rechaza participar en 'Gran hermano VIP': "Ni aunque me paguen el oro y el moro"

Amador Mohedano ha confirmado que ha sido tentado para participar en 'Gran hermano VIP'. Durante una conversación emitida en el canal de JuanjoVlog, el representante sorprendió al desvelar que la oferta acababa de producirse: "A mí me llamaron para 'Gran hermano VIP' ayer".

El hermano de Rocío Jurado también defendió su derecho a contar el acercamiento al no existir ningún contrato firmado. "Si alguien me llama la atención, digo: 'Perdona, yo soy libre de decir lo que yo quiera'. Ahora... Es distinto que yo cierre un acuerdo y después lo diga, no", explicó.

Su negativa a entrar en el concurso de Telecinco es definitiva. "Que yo no entraré nunca en ese sitio. Yo no aguanto cámaras todo el día siguiéndome y unas peleas. Yo no, yo no", afirmó al describir los aspectos del formato que más rechazo le provocan.

La edad, otro impedimento

Mohedano también considera que ya no se encuentra en el momento adecuado para afrontar una convivencia televisada durante las 24 horas. "Primero, porque no tengo ya la edad. Ya no hay quien me aguante", reconoció sobre el carácter que podría mostrar dentro de la casa.

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Ni siquiera una propuesta económica especialmente elevada conseguiría convencerlo. "Bueno, aguanté carros y carretas, pero... Quiero decir... Y lo puedo hacer. Pero yo no, hombre, ni aunque me paguen el oro ni el moro", sentenció Amador, cerrando completamente la puerta a su posible participación en 'Gran hermano VIP'.