Afra Blanco, colaboradora de 'Espejo Público', estalla por la brutal amenaza de muerte que ha recibido en redes: "Envuelven su odio en la bandera"

La escalada de violencia verbal en el debate público y las redes sociales vuelve a situar en el centro de la polémica los límites de la libertad de expresión frente a los delitos de odio y las amenazas directas.

Afra Blanco, tertuliana de 'Espejo Público', 'Al rojo vivo' y 'laSexta Xplica', y sindicalista ha compartido públicamente el violento mensaje recibido por parte de un usuario, que combinaba iconografía funeraria con una agresión de índole machista y física.

El tuit publicado por la colaboradora expone de forma literal los ataques recibidos, donde el autor le deseaba un desenlace fatal acompañado de emojis de ataúdes, lápidas y pistolas, además de aludir de forma explícita a una agresión sexual grupal con arma blanca. Ante esta agresión, Blanco ha querido ir más allá del ataque personal para reflexionar sobre la instrumentalización de los símbolos patrios: "Los mismos que envuelven su odio en la bandera" son, a su juicio, quienes erosionan los cimientos de la convivencia democrática.

Noticias relacionadas

"El día que normalicemos esto, habremos aceptado que el odio tiene más valor que la palabra y que el miedo tiene más fuerza que la libertad", concluye en su post.