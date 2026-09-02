En redes
Afra Blanco, colaboradora de 'Espejo Público', estalla por la brutal amenaza de muerte que ha recibido en redes: "Envuelven su odio en la bandera"
La tertuliana ha denunciado públicamente un gravísimo mensaje intimidatorio cargado de simbología violenta, advirtiendo sobre la peligrosa normalización del odio en el debate público
La escalada de violencia verbal en el debate público y las redes sociales vuelve a situar en el centro de la polémica los límites de la libertad de expresión frente a los delitos de odio y las amenazas directas.
Afra Blanco, tertuliana de 'Espejo Público', 'Al rojo vivo' y 'laSexta Xplica', y sindicalista ha compartido públicamente el violento mensaje recibido por parte de un usuario, que combinaba iconografía funeraria con una agresión de índole machista y física.
El tuit publicado por la colaboradora expone de forma literal los ataques recibidos, donde el autor le deseaba un desenlace fatal acompañado de emojis de ataúdes, lápidas y pistolas, además de aludir de forma explícita a una agresión sexual grupal con arma blanca. Ante esta agresión, Blanco ha querido ir más allá del ataque personal para reflexionar sobre la instrumentalización de los símbolos patrios: "Los mismos que envuelven su odio en la bandera" son, a su juicio, quienes erosionan los cimientos de la convivencia democrática.
"El día que normalicemos esto, habremos aceptado que el odio tiene más valor que la palabra y que el miedo tiene más fuerza que la libertad", concluye en su post.
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