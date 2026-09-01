Nuevo reto
Verónica Sanz se adentra donde no llegan las cámaras de 'laSexta Xplica': secretos, poder y corrupción entre la élite
La presentadora transforma más de dos décadas cubriendo la actualidad en 'Gente bien', una ficción sobre las apariencias de la alta sociedad.
Verónica Sanz está acostumbrada a explicar ante las cámaras las tramas políticas, económicas y sociales que marcan la actualidad. La periodista continúa vinculada a 'laSexta Xplica' y dirige y presenta 'Sábado Clave', pero ahora ha encontrado otra vía para abordar aquello que suele quedar fuera de los titulares.
Ese salto llega con 'Gente bien', su primera novela, publicada por Planeta. La historia traslada al lector al Madrid más exclusivo, entre viviendas con ascensor privado, colegios elitistas, clínicas estéticas, ropa de marca y familias empeñadas en sostener una imagen aparentemente perfecta.
Elena, Irina, Minerva y Betty forman un grupo de madres adineradas que creen tener controladas sus privilegiadas vidas. Su equilibrio comienza a romperse con la aparición de Daisy, una joven dominicana que entra en ese universo y amenaza con descubrir sus contradicciones. El poder, la desigualdad, la corrupción, el ‘sugardating’ y la prostitución de lujo atraviesan la trama.
Lo que queda fuera del titular
La presentadora ha construido esta ficción a partir de situaciones conocidas durante más de veinte años ejerciendo como periodista. Sanz explica que muchas historias nacen en los márgenes de las grandes investigaciones y operaciones económicas, allí donde determinados hechos nunca llegan a convertirse en noticia.
Con 448 páginas, 'Gente bien' combina suspense, crítica social y secretos familiares para mostrar el precio que puede esconder una existencia envidiable. La novela permite a Verónica Sanz abandonar momentáneamente el directo televisivo y meterse en un nuevo reto de escritura del que se muestra muy orgullosa en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así
- Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
- Detenido en Barcelona un joven por ocho estafas: pedía dinero y mostraba falsos comprobantes de transferencias
- Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
- El mago Mohamed VI
- Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
- Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos