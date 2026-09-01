Verónica Sanz se adentra donde no llegan las cámaras de 'laSexta Xplica': secretos, poder y corrupción entre la élite

Verónica Sanz está acostumbrada a explicar ante las cámaras las tramas políticas, económicas y sociales que marcan la actualidad. La periodista continúa vinculada a 'laSexta Xplica' y dirige y presenta 'Sábado Clave', pero ahora ha encontrado otra vía para abordar aquello que suele quedar fuera de los titulares.

Ese salto llega con 'Gente bien', su primera novela, publicada por Planeta. La historia traslada al lector al Madrid más exclusivo, entre viviendas con ascensor privado, colegios elitistas, clínicas estéticas, ropa de marca y familias empeñadas en sostener una imagen aparentemente perfecta.

Elena, Irina, Minerva y Betty forman un grupo de madres adineradas que creen tener controladas sus privilegiadas vidas. Su equilibrio comienza a romperse con la aparición de Daisy, una joven dominicana que entra en ese universo y amenaza con descubrir sus contradicciones. El poder, la desigualdad, la corrupción, el ‘sugardating’ y la prostitución de lujo atraviesan la trama.

Lo que queda fuera del titular

La presentadora ha construido esta ficción a partir de situaciones conocidas durante más de veinte años ejerciendo como periodista. Sanz explica que muchas historias nacen en los márgenes de las grandes investigaciones y operaciones económicas, allí donde determinados hechos nunca llegan a convertirse en noticia.

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Con 448 páginas, 'Gente bien' combina suspense, crítica social y secretos familiares para mostrar el precio que puede esconder una existencia envidiable. La novela permite a Verónica Sanz abandonar momentáneamente el directo televisivo y meterse en un nuevo reto de escritura del que se muestra muy orgullosa en redes sociales.