Capítulo 477
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 1 de septiembre: Enriqueta dinamita el futuro de José Luis con una grave acusación
Leonor viaja al pueblo para convencer a Rosalía en un momento clave para el futuro de palacio.
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Las alianzas se tambalean en 'Valle Salvaje' y las acusaciones cruzadas amenazan con destruir a los peces gordos de la comarca. La sombra de la justicia se cierne implacable sobre los secretos mejor guardados.
Leonor toma la iniciativa y empuja a Rafael a dar el paso definitivo para acercarse por fin a su hijo, buscando algo de paz en medio del caos. Paralelamente, Enriqueta decide jugar fuerte y revela al capitán que José Luis amenazó de muerte a Dámaso.
Esta grave acusación tiene el potencial de hacer caer a José Luis y dinamitar el frágil equilibrio de poder en el valle. Con este panorama explosivo en la mesa, la gran incógnita del episodio será averiguar a quién decidirá creer la implacable justicia.
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