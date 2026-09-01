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Capítulo 477

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 1 de septiembre: Enriqueta dinamita el futuro de José Luis con una grave acusación

Leonor viaja al pueblo para convencer a Rosalía en un momento clave para el futuro de palacio.

'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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Las alianzas se tambalean en 'Valle Salvaje' y las acusaciones cruzadas amenazan con destruir a los peces gordos de la comarca. La sombra de la justicia se cierne implacable sobre los secretos mejor guardados.

Leonor toma la iniciativa y empuja a Rafael a dar el paso definitivo para acercarse por fin a su hijo, buscando algo de paz en medio del caos. Paralelamente, Enriqueta decide jugar fuerte y revela al capitán que José Luis amenazó de muerte a Dámaso.

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Esta grave acusación tiene el potencial de hacer caer a José Luis y dinamitar el frágil equilibrio de poder en el valle. Con este panorama explosivo en la mesa, la gran incógnita del episodio será averiguar a quién decidirá creer la implacable justicia.

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