Episodio 638
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 1 de septiembre: Begoña confiesa que se siente muerta en vida
Roque revela a Damián que Eduardo es su verdadero padre, mientras Mabel decide romper definitivamente con Salva.
Antena 3 emite este martes 1 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 638 de 'Sueños de libertad', que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer. La ficción abordará uno de los momentos más delicados de Begoña, que se enfrentará a Gabriel y reconocerá que ya no encuentra motivos suficientes para seguir luchando.
Antes de entrar en el quirófano, Pablo mantendrá una conversación con Miguel, quien intentará frenar el pesimismo de su padre. Salazar también aprovechará esos instantes para despedirse de sus hijos y de Nieves con unas palabras cargadas de emoción. Al mismo tiempo, Mabel pondrá fin a su relación con Salva tras sus últimos desencuentros.
En la tienda, Marta pedirá a las dependientas que cedan ante Gabriel y vuelvan a exhibir los productos Brossard para proteger el puesto de Claudia. Después contará a Andrés las presiones sufridas y admitirá que Bianca quizá no sea la causa de su crisis con Fina, sino una excusa. Fina, por su parte, confesará a Digna que teme que su historia con Marta ya pertenezca al pasado.
Roque descubrirá que Eduardo arriesgó su trabajo para defenderlo y acudirá a disculparse con Damián. Durante el encuentro dará un paso inesperado: le revelará que Eduardo es realmente su padre. Mientras Valentina estrecha lazos con Julia, Andrés reconocerá que siempre ha querido tener hijos y Begoña reclamará el derecho a recuperar la felicidad que sentía junto a él.
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