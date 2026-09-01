Salto internacional
Manu González y Noelia Márquez, de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', fichajes estrella del programa que arrasa en Netflix España
La expareja española se incorpora al exitoso '¿Volverías con tu ex? 2' después de protagonizar un breve romance fuera de las cámaras.
Manu González continúa ampliando su extenso historial televisivo lejos de España. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' se ha incorporado junto a Noelia Márquez al ‘reality’ chileno '¿Volverías con tu ex? 2', donde ambos deberán convivir y afrontar las cuentas pendientes de su relación.
El gaditano ha confirmado su fichaje después de que su entrada apareciera al final del episodio 53. "No podía contarlo hasta ahora", explicó en Instagram, donde señaló que su llegada puede seguirse a través de Mega, MegaGo y Disney+ en Latinoamérica. En España, en cambio, el formato puede seguirse a diario a través de Netflix, consiguiendo colarse en el TOP 10 durante varias semanas.
El espacio reúne a exparejas nacionales e internacionales en un encierro marcado por los reencuentros sentimentales, las competiciones y las eliminaciones. Las grabaciones se desarrollan en la selva amazónica peruana y el programa se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes de la televisión chilena. "Es la experiencia más brutal que he vivido en mucho tiempo", aseguró González.
Una relación nacida en Telecinco
Noelia Márquez participó como tentadora en 'La isla de las tentaciones 9' y posteriormente contó ante Sandra Barneda que estaba empezando a conocer a Manuel. Su relación terminó después de que él entrara en 'GH DÚO', aunque ahora volverán a encontrarse ante las cámaras en un formato construido precisamente alrededor de las segundas oportunidades.
Para González, este fichaje se suma a una trayectoria que incluye 'La última tentación', 'Solos/Solas', 'Pesadilla en El Paraíso', 'GH DÚO' y 'Supervivientes'. Márquez también ha celebrado la oportunidad y ha dejado abierta la principal incógnita de su participación: "¿Creéis que habré encontrado el amor? ¿Volveré con mi ex?".
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