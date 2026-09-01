Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestaciones MadridQuejas La Meva SalutMercado fichajesCrimen ManresaProfesoresPogacarMette-MaritEuromillonesAccidente AP-7Huelga bibliotecas
instagramlinkedin

Transición accidentada

Caos en el salto de 'Malas Lenguas' de La 2 a La 1: un equipo de producción en plató y un micro abierto de Gonzalo Miró: "¡Coño...!

El magacín vespertino protagoniza una accidentada transición en la cadena principal de TVE, colando en antena los preparativos del decorado y una espontánea frase en directo

'Malas Lenguas'

'Malas Lenguas' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El salto diario de 'Malas Lenguas' desde La 2 hasta la parrilla de La 1 ha dejado hoy una de las anécdotas técnicas más comentadas de la tarde. La emisión en directo ha arrancado con un evidente caos de continuidad que ha pillado por sorpresa a la audiencia que conectaba en ese momento con el canal principal.

Mientras la pantalla mostraba la señal general del plató, se ha colado de fondo el audio superpuesto de un vídeo de producción mientras las cámaras captaban en riguroso directo al personal técnico trabajando a contrarreloj para ultimar y ordenar la escenografía del espacio.

La confusión ha dejado al descubierto las costuras del directo cuando, con los micros abiertos, se ha podido escuchar con total nitidez a Gonzalo Miró dirigiéndose a su compañera: "¡Coño Hinestrosa! ¿Cómo estás?".

Noticias relacionadas

Pese al evidente revuelo que el fallo ha provocado en el control de realización, el programa ha reconducido la situación con profesionalidad. El formato ha dado la bienvenida a los espectadores con aparente normalidad y ha procedido a emitir el sumario de los temas previstos para la tarde, pasando por alto el incidente técnico sin hacer ninguna mención en plató.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
  2. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así
  3. Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  4. Detenido en Barcelona un joven por ocho estafas: pedía dinero y mostraba falsos comprobantes de transferencias
  5. Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
  6. El mago Mohamed VI
  7. Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
  8. Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos

Caos en el salto de 'Malas Lenguas' de La 2 a La 1: un equipo de producción en plató y un micro abierto de Gonzalo Miró: "¡Coño...!

Caos en el salto de 'Malas Lenguas' de La 2 a La 1: un equipo de producción en plató y un micro abierto de Gonzalo Miró: "¡Coño...!

Los alumnos de Casa Árabe reivindican las Escuelas Aguirre como espacio de convivencia: "La cultura no se vende, se defiende"

Los alumnos de Casa Árabe reivindican las Escuelas Aguirre como espacio de convivencia: "La cultura no se vende, se defiende"

EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

Durísimo comunicado de Steisy y Pablo Pisa por la trágica pérdida de su segundo bebé: "Llevaba dos o tres semanas sin latido"

Durísimo comunicado de Steisy y Pablo Pisa por la trágica pérdida de su segundo bebé: "Llevaba dos o tres semanas sin latido"

Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)

Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)

La OTAN y la UE preparan la respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país

La OTAN y la UE preparan la respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país

Muere un hombre al volcar el camión hormigonera que conducía en Osona

Muere un hombre al volcar el camión hormigonera que conducía en Osona

Wewi dejará de usar la marca Finetwork en favor de Vodafone a partir de octubre

Wewi dejará de usar la marca Finetwork en favor de Vodafone a partir de octubre