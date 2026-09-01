Transición accidentada
Caos en el salto de 'Malas Lenguas' de La 2 a La 1: un equipo de producción en plató y un micro abierto de Gonzalo Miró: "¡Coño...!
El magacín vespertino protagoniza una accidentada transición en la cadena principal de TVE, colando en antena los preparativos del decorado y una espontánea frase en directo
El salto diario de 'Malas Lenguas' desde La 2 hasta la parrilla de La 1 ha dejado hoy una de las anécdotas técnicas más comentadas de la tarde. La emisión en directo ha arrancado con un evidente caos de continuidad que ha pillado por sorpresa a la audiencia que conectaba en ese momento con el canal principal.
Mientras la pantalla mostraba la señal general del plató, se ha colado de fondo el audio superpuesto de un vídeo de producción mientras las cámaras captaban en riguroso directo al personal técnico trabajando a contrarreloj para ultimar y ordenar la escenografía del espacio.
La confusión ha dejado al descubierto las costuras del directo cuando, con los micros abiertos, se ha podido escuchar con total nitidez a Gonzalo Miró dirigiéndose a su compañera: "¡Coño Hinestrosa! ¿Cómo estás?".
Pese al evidente revuelo que el fallo ha provocado en el control de realización, el programa ha reconducido la situación con profesionalidad. El formato ha dado la bienvenida a los espectadores con aparente normalidad y ha procedido a emitir el sumario de los temas previstos para la tarde, pasando por alto el incidente técnico sin hacer ninguna mención en plató.
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