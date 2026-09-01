Capítulo 896
'La promesa', avance del 1 de septiembre: Máximo choca con la negativa de Ángela y los preparativos de boda avanzan sin el duque:
María acepta la propuesta de Carlo y el romance entre Manuel y Julieta sufre un nuevo contratiempo.
Las tensiones familiares por la boda y los compromisos románticos marcan el ritmo del palacio con decisiones que lo cambiarán todo esta tarde en 'La promesa'. Mientras unos buscan imponer su voluntad, otros celebran el amor por todo lo alto.
Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero ni las advertencias de Leocadia ni la negativa rotunda de la joven logran hacerle cambiar de opinión. Curro y Ángela deciden ignorar al duque de Buenaventura y centrar los preparativos de la ceremonia directamente en Luján.
La alegría desborda al servicio cuando Teresa y Pía descubren por casualidad que María Fernández ha aceptado sin dudar la propuesta de matrimonio de Carlo. La noticia del enlace corre como la pólvora por los pasillos, coincidiendo con el momento en que Martina y Adriano comunican formalmente a Jacobo su decisión de poner fin a su noviazgo.
En paralelo, Ciro y Lorenzo celebran el éxito de sus gestiones a espaldas de Manuel, ajenos a que la tranquilidad del joven heredero se debe a sus encuentros a solas con Julieta. Sin embargo, cuando están a punto de dar rienda suelta a la pasión con un beso, el regreso repentino al palacio interrumpe el momento.
- La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así
- Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
- Detenido en Barcelona un joven por ocho estafas: pedía dinero y mostraba falsos comprobantes de transferencias
- Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
- El mago Mohamed VI
- Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
- Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos