'La promesa', avance del 1 de septiembre: Máximo choca con la negativa de Ángela y los preparativos de boda avanzan sin el duque:

Las tensiones familiares por la boda y los compromisos románticos marcan el ritmo del palacio con decisiones que lo cambiarán todo esta tarde en 'La promesa'. Mientras unos buscan imponer su voluntad, otros celebran el amor por todo lo alto.

Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero ni las advertencias de Leocadia ni la negativa rotunda de la joven logran hacerle cambiar de opinión. Curro y Ángela deciden ignorar al duque de Buenaventura y centrar los preparativos de la ceremonia directamente en Luján.

La alegría desborda al servicio cuando Teresa y Pía descubren por casualidad que María Fernández ha aceptado sin dudar la propuesta de matrimonio de Carlo. La noticia del enlace corre como la pólvora por los pasillos, coincidiendo con el momento en que Martina y Adriano comunican formalmente a Jacobo su decisión de poner fin a su noviazgo.

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En paralelo, Ciro y Lorenzo celebran el éxito de sus gestiones a espaldas de Manuel, ajenos a que la tranquilidad del joven heredero se debe a sus encuentros a solas con Julieta. Sin embargo, cuando están a punto de dar rienda suelta a la pasión con un beso, el regreso repentino al palacio interrumpe el momento.