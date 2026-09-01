Jordi Évole defiende la agenda propia de 'Salvados' tras las críticas: "Sumarnos a la "invasión mediática de Ceuta" no es lo nuestro"

Jordi Évole ha respondido con dureza a las críticas recibidas en redes sociales ante la elección del tema con el que 'Salvados' arrancará su nueva temporada: un doble capítulo centrado en la figura de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá el próximo domingo a las 21:30 horas en laSexta. A través de un extenso hilo en su cuenta de X (antes Twitter), el periodista ha defendido la independencia del formato y ha aprovechado para lanzar un dardo irónico al titular de un medio digital.

"Soy muy fan de la elección de verbos que hace para sus titulares: “Évole revienta”. Son unos cracks", ironizaba el comunicador, compartiendo una captura de la citada publicación que se hacía eco de la polémica generada en torno a los temas elegidos por el programa.

Ante los reproches de un sector de la audiencia que le exigía abordar la actualidad candente relacionada con Ceuta, Évole ha sido tajante sobre el criterio de selección de contenidos del espacio producido por del barrio TV: "A propósito del titular, solo recordar una cosa: Salvados ha tenido siempre su propia agenda y su propia línea editorial. Nadie nos la marca". El presentador ha recordado reportajes históricos del espacio como el del metro de Valencia, las granjas de cerdos o la historia del grupo Supersubmarina, defendiendo una trayectoria de 19 años en antena.

"¿Hablaremos de Ceuta? Claro. Pero cuando tengamos algo que aportar sobre el tema. Algo exclusivo que nadie tenga. Sumarnos a la “invasión mediática” no es lo nuestro, dicho desde el respeto a todos los programas que lo quieran hacer", ha zanjado, restando importancia a las críticas de sus detractores: "Por más que insistan, sobre todo los que no nos soportan, no vamos a obedecerles. No perdáis el tiempo tuiteando vuestro hate. O sí. Haced lo que queráis. Nosotros también lo haremos".

Un doble estreno sobre Rita Barberá

La polémica llega en la antesala del regreso de Salvados a la parrilla de laSexta, previsto para este domingo a las 21:30 horas. El formato de Atresmedia arrancará con una entrega doble que buceará en la vida de Rita Barberá, definida por el propio Évole como "el animal político derrumbado [...] por los que ella creyó que eran los suyos".

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El presentador ha avanzado que se trata de "una historia que trasciende a siglas y partidos", centrada en las "lealtades y traiciones" de la condición humana, y que contará con testimonios inéditos de personas muy cercanas a la política valenciana que no habían hablado hasta la fecha. Asimismo, ha sacado pecho de la factura técnica del programa, asegurando que cuenta con una realización y postproducción "premium", una banda sonora espectacular y detalles cinematográficos propios de una plataforma de streaming.