Iker Jiménez pulveriza a Ana Pastor: 'Horizonte' en Cuatro triplica a 'El objetivo' de laSexta en audiencias

La crisis migratoria de Ceuta ha invocado a numerosos profesionales de la actualidad hasta la ciudad autónoma para ver cómo se encuentra la situación actual. Y aunque se trate el mismo tema, la audiencia ha terminado escogiendo entre dos de los periodistas que dedicaron el prime time a la situación.

Cuatro dedicó toda la noche a un especial 'Horizonte' en el que su presentador promedió un notable 9,8%, y es que se dividió en una primera entrega en el access que firmó un 9,2%, mientras que en el especial posterior terminó disparámndose hasta el 10,6%.

Diferente fue el asunto para laSexta, que no consiguió acertar con 'El objetivo' de Ana Pastor. El canal, que ha previsto hasta cuatro noches especiales sobre el tema con la periodista, promedió en su primer día un bajo 3,6% y 388.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: Presenta: 801.000 (7,3%)

Grand Prix: 835.000 (9,8%)

Antena 3

El Hormiguero: 851.000 (7,8%)

En tierra lejana: 835.000 (10,6%)

Telecinco

First Dates: 754.000 (8,3%)

laSexta

El Objetivo: 388.000 (3,6%)

El Taquillazo “Políticamente incorrectos”: 296.000 (4,3%)

Cuatro

First Dates: 401.000 (4,2%)

Horizonte: Avance: 994.000 (9,2%)

Horizonte: 720.000 (10,6%)

La 2

Cifras y letras: 624.000 (5,7%)

Cine clásico “Los comancheros”: 282.000 (3,3%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 124.000 (4,6%)

Antena 3

En tierra lejana: 271.000 (9%)

Telecinco

Romi: 224.000 (6,5%)

laSexta

Cine “Tiempo después”: 132.000 (5,5%)

Cuatro

Punto Nemo: 189.000 (6,6%)

La 2

Cine “Robin Hood: Forajido, héroe, leyenda”: 125.000 (3,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 921.000 (11,2%)

Valle Salvaje: 773.000 (10,7%)

La Promesa: 799.000 (11,9%)

Malas lenguas: 754.000 (10,8%)

Aquí la Tierra: 1.008.000 (12,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.198.000 (13,9%)

Y ahora Sonsoles: 753.000 (10,6%)

Pasapalabra: 1.365.000 (17,6%)

Telecinco

El verano se mueve: 580.000 (7,1%)

¡De lunes a viernes!: 568.000 (8,3%)

Allá tú: 671.000 (9%)

laSexta

Zapeando: 504.000 (5,8%)

Más Vale Tarde: 405.000 (5,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 597.000 (7,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 375.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 488.000 (5,5%)

Grandes documentales: 364.000 (4,6%)

Malas lenguas: 534.000 (7,7%)

El Cazador: 113.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 291.000 (3,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 366.000 (21,5%)

Mañaneros 360: 492.000 (15,7%)

Mañaneros 360: 912.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo Público: 294.000 (11,4%)

Encierros San Sebastián de los Reyes: 231.000 (9,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 796.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.676.000 (22,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 177.000 (13,9%)

El programa de AR: 307.000 (13,7%)

Vamos a ver: 335.000 (9,9%)

El precio justo: 483.000 (7,2%)

laSexta

Aruser@s: 187.000 (8,9%)

Al rojo vivo: 249.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 12.000 (1,2%)

El Chiringuito: 33.000 (1,8%)

En boca de todos: 292.000 (9,3%)

La 2

Las Seychelles, un paraíso medioambiental: 19.000 (1,7%)

Pueblo de Dios: 14.000 (0,8%)

Seguridad vital 5.0: 6.000 (0,3%)

Senderos del mundo: 12.000 (0,6%)

Las rutas D’Ambrosio: 44.000 (1,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 83.000 (3%)

Verano azul: 120.000 (3,3%)

El Cazador: 242.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.044.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.242.000 (13,8%)

Noticias Cuatro 1: 585.000 (8,3%)

Informativos Telecinco 15h: 734.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 628.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.634.000 (17,2%)

Telediario 2: 1.198.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 656.000 (7%)

laSexta Noticias 20h: 508.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 350.000 (4,8%)

Mañana

Telediario matinal: 112.000 (18,2%)

El Matinal: 100.000 (13%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 135.000 (11,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (8%), Cuatro (7,1%), laSexta (5,4%), La 2 (4,1%).

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Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).