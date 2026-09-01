Iker Jiménez denuncia que la cuenta de 'Horizonte' en X ha sido hackeada y pide ayuda para recuperarla: "No hay manera"

El éxito arrollador de 'Horizonte' en su regreso a Cuatro contrasta con los quebraderos de cabeza digitales a los que se enfrenta su equipo. La cuenta oficial del espacio de actualidad e investigación presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la red social X (antigua Twitter) permanece hackeada desde el pasado 2 de agosto, una situación desesperada que el propio periodista se ha visto obligado a confirmar públicamente tras las reiteradas preguntas de los espectadores.

Ante la falta de respuestas y el tiempo transcurrido, Iker Jiménez ha lanzado un mensaje de auxilio directo a los canales de asistencia de la plataforma: "¿Hay alguna forma de que @X_Espana nos ayude a recuperar la cuenta de @HorizonteTv?", suplicaba el comunicador vasco, evidenciando la impotencia de la productora ante un perfil oficial que sigue en manos ajenas y desde el cual no pueden interactuar con su comunidad de seguidores.

Este secuestro digital supone un contratiempo importante para la estrategia de comunicación del formato en redes. Horizonte utiliza habitualmente este canal para viralizar los momentos más impactantes de sus entregas, compartir exclusivas y debatir en directo con su marea de espectadores. El golpe llega además en su mejor momento de forma tras cerrar un curso histórico en Cuatro y arrancar la nueva temporada hundiendo a Ana Pastor y por delante del 'Grand Prix', que bajó hata el undígito.

No es la primera vez que el entorno de Iker Jiménez sufre un ciberataque de estas características. En noviembre de 2024, el presentador ya vivió una pesadilla similar cuando su canal de YouTube fue hackeado, viéndose obligado a iniciar un complejo proceso de reconstrucción de su comunidad digital.

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Por el momento, el equipo de Cuatro sigue a la espera de que la red social de Elon Musk devuelva las llaves de la cuenta a sus legítimos dueños. Hasta que se produzca el ansiado desbloqueo, el programa recuerda que toda la información oficial y los contenidos siguen disponibles a través de la web oficial de la cadena y sus otros canales alternativos.