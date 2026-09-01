Un vecino de Ceuta irrumpe en directo en 'Horizonte' para darle un efusivo abrazo a Iker Jiménez por su cobertura: "¡Gracias!"

Iker Jiménez continúa en Ceuta en su segundo día desde que arrancara una nueva temporada de 'Horizonte' en Cuatro, informando de todo lo que ocurre allí y haciéndose eco de primera mano de lo que va sucediendo en una ciudad autónoma en la que el clima de tensión es cada vez mayor.

Pero, entre tanta protesta, 'Horizonte' ha sido testigo de un momento lleno de euforia con un vecino de Ceuta como protagonista. Y es que, al ver a Iker Jiménez, no se ha podido contener y se ha dirigido a él para darle un sentido abrazo, al grito de “¡Aquí, aquí!”. “¡Gracias!”, le ha dicho al presentador de Cuatro, que no ha podido evitar esbozar una sonrisa al ver la reacción del vecino de Ceuta al encontrarse con él.

En imágenes han aparecido varios vecinos de Ceuta protestando y sacando sus mejores sonrisas en una situación como la que están viviendo: “Tenemos que defender Ceuta”, ha dicho una vecina, que le ha dedicado unas palabras directas a Pedro Sánchez, señalándole claramente por la situación que vive la ciudad.

“La gente ha venido porque estaba viendo 'Horizonte'”, ha informado Iker Jiménez, antes de que Carmen Porter pasara a otro tema desde la mesa del plató de Mediaset, estos días dirigiendo la tertulia habitual que suele conducir Iker Jiménez.

Un inicio de temporada marcado por el hackeo a la cuenta de X

El presentador ha denunciado esta tarde en X que la cuenta del programa 'Horizonte' lleva un mes hackeada y no ha habido manera de recuperarla. Además, ha pedido a la red social ayuda para volver a darle el uso habitual al perfil que contenía más de 60.000 seguidores.

El momento confuso con una reportera de laSexta

Ayer, durante el primer día del programa desde Ceuta, Juan Jesús Vivas fue entrevistado por el programa en medio de los ciudadanos que se manifestaron de manera espontánea para aprovechar la presencia de los medios de comunicación.

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Cuando las cámaras de Cuatro enfocaron a la multitud, que vertía gritos de ayuda a Europa, una reportera de laSexta se acercó hasta el presidente de la ciudad autónoma para hacerle preguntas justo antes de atender a 'Horizonte'. Sin embargo, Vivas pareció hacerle un gesto a la periodista, a la que después atendió junto al resto de medios para lanzar un mensaje de apoyo a laSexta, Ana Pastor y Antonio Ferreras.