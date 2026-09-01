Durísimo comunicado de Steisy y Pablo Pisa por la trágica pérdida de su segundo bebé: "Llevaba dos o tres semanas sin latido"

Patricia Steisy y Pablo Pisa atraviesan uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. La exconcursante de Supervivientes ha vuelto a sufrir un duro golpe tras haber hecho público a finales de julio que había perdido un embrión de su embarazo gemelar. Ahora, la pareja ha compartido un desgarrador comunicado donde comparten la amarga noticia de la pérdida de su bebé.

La mañana comenzaba con máxima preocupación entre sus seguidores después de que la de Granada publicara una foto desde la camilla de un hospital asegurando que había vivido “uno de los peores días de su vida”. Horas más tarde, la pareja ha emitido un emotivo y devastador comunicado conjunto a través de sus perfiles de Instagram para confirmar la pérdida del segundo bebé.

“Hace unos meses recibimos una noticia que nos hizo tremendamente felices: estábamos esperando un bebé. Poco después supimos que, en realidad, venían dos. Eran mellizos. Uno de ellos dejó de evolucionar durante las primeras semanas, pero el otro siguió adelante, creciendo y aparentemente en perfectas condiciones. Y con él siguieron también todas nuestras ilusiones”, han comenzado escribiendo los jóvenes.

Sin embargo, las alarmas saltaron de forma inesperada durante su estancia en la costa andaluza. “Esta madrugada, Patricia comenzó a encontrarse mal, con dolores y un sangrado muy abundante. Fue a Urgencias en Motril, ya que está pasando estos días en Salobreña, y después de hacerle una ecografía nos dieron la noticia que nadie quiere escuchar: nuestro bebé ya no tenía latido. Por lo que pudieron ver, probablemente llevaba entre dos y tres semanas sin él”, han relatado sobre las trágicas noticias recibidas.

En un principio, el equipo sanitario del hospital programó un legrado, sin embargo, Pablo explica que Steisy “pidió hacer pipí” y terminó “expulsando el embarazo de forma natural”. Los médicos comprobaron que no quedaban restos y confirmaron que no era necesario realizar ninguna intervención.

La pareja no ha dudado en reflexionar abiertamente sobre el profundo dolor que implica esta repentina pérdida. “Estamos tristes e intentando asimilarlo. El duelo por un aborto es un duelo extraño y difícil de explicar. Es despedirte de alguien a quien todavía no has podido conocer, abrazar ni mirar a los ojos, pero cuya existencia ya había cambiado tus planes, tus conversaciones y una pequeña parte de tu vida”, se han sincerado de corazón.

A pesar de la tragedia vivida tras perder a los dos bebés, Patricia y Pablo mantienen la mirada puesta en la recuperación física y anímica por el bien de Athenea. Además, han reiterado su deseo de aumentar la familia en un futuro.

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“Ahora toca cuidarnos, recuperarnos, poner los pies en la tierra y seguir adelante. Tenemos muchísimo por lo que sentirnos afortunados y sabemos que, cuando llegue el momento, volveremos a intentarlo. Esta vez no pudo ser. Pero tenemos claro que iremos a por el siguiente con la misma ilusión”, han concluído emocionados.