Audiencias TV ayer | Ana Rosa vuelve como líder comercial, aunque superada con creces por Intxaurrondo y 'Mañaneros', y 'El chiringuito' marca nuevo récord en Energy

'En tierra lejana' consiguió imponerse en la última noche de agosto. La ficción turca de Antena 3 alcanzó un 10,6% de cuota de pantalla y reunió a 835.000 espectadores, superando a la segunda semifinal de 'El Grand Prix', que curiosamente congregó a los mismos 835.000 espectadores, pero con un 9,8% de share en La 1.

Cuatro destacó especialmente con el regreso de 'Horizonte'. El espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter promedió un notable 9,8%: su emisión en access alcanzó un 9,2% y 994.000 espectadores, mientras que el especial posterior se disparó al 10,6% y 720.000. En laSexta, el especial de 'El Objetivo' presentado por Ana Pastor obtuvo un 3,6% y 388.000 espectadores.

La mañana estuvo marcada por numerosos regresos. Ana Rosa Quintana volvió a 'El programa de Ana Rosa' liderando entre las cadenas comerciales con un 13,7% y 307.000 espectadores. 'Espejo Público' inició curso desde Ceuta con un 11,4% y 294.000, mientras Nacho Abad regresó a 'En boca de todos' con un 9,3% y 292.000 espectadores, su segundo mejor dato de agosto.

La 1, sin embargo, continuó dominando la franja matinal. 'La Hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo, alcanzó un potente 21,5% de share y 366.000 espectadores, mientras 'Mañaneros 360' mantuvo después el liderazgo con un 15,7% y 492.000.

Por último, 'El Chiringuito' sigue creciendo en Energy. El programa de Josep Pedrerol marcó un nuevo máximo de temporada con un 5,8% de cuota de pantalla y 216.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: Presenta: 801.000 (7,3%)

Grand Prix: 835.000 (9,8%)

Antena 3

El Hormiguero: 851.000 (7,8%)

En tierra lejana: 835.000 (10,6%)

Telecinco

First Dates: 754.000 (8,3%)

laSexta

El Objetivo: 388.000 (3,6%)

El Taquillazo “Políticamente incorrectos”: 296.000 (4,3%)

Cuatro

First Dates: 401.000 (4,2%)

Horizonte: Avance: 994.000 (9,2%)

Horizonte: 720.000 (10,6%)

La 2

Cifras y letras: 624.000 (5,7%)

Cine clásico “Los comancheros”: 282.000 (3,3%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: 124.000 (4,6%)

Antena 3

En tierra lejana: 271.000 (9%)

Telecinco

Romi: 224.000 (6,5%)

laSexta

Cine “Tiempo después”: 132.000 (5,5%)

Cuatro

Punto Nemo: 189.000 (6,6%)

La 2

Cine “Robin Hood: Forajido, héroe, leyenda”: 125.000 (3,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 921.000 (11,2%)

Valle Salvaje: 773.000 (10,7%)

La Promesa: 799.000 (11,9%)

Malas lenguas: 754.000 (10,8%)

Aquí la Tierra: 1.008.000 (12,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.198.000 (13,9%)

Y ahora Sonsoles: 753.000 (10,6%)

Pasapalabra: 1.365.000 (17,6%)

Telecinco

El verano se mueve: 580.000 (7,1%)

¡De lunes a viernes!: 568.000 (8,3%)

Allá tú: 671.000 (9%)

laSexta

Zapeando: 504.000 (5,8%)

Más Vale Tarde: 405.000 (5,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 597.000 (7,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 375.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 488.000 (5,5%)

Grandes documentales: 364.000 (4,6%)

Malas lenguas: 534.000 (7,7%)

El Cazador: 113.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 291.000 (3,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 366.000 (21,5%)

Mañaneros 360: 492.000 (15,7%)

Mañaneros 360: 912.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo Público: 294.000 (11,4%)

Encierros San Sebastián de los Reyes: 231.000 (9,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 796.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.676.000 (22,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 177.000 (13,9%)

El programa de AR: 307.000 (13,7%)

Vamos a ver: 335.000 (9,9%)

El precio justo: 483.000 (7,2%)

laSexta

Aruser@s: 187.000 (8,9%)

Al rojo vivo: 249.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 12.000 (1,2%)

El Chiringuito: 33.000 (1,8%)

En boca de todos: 292.000 (9,3%)

La 2

Las Seychelles, un paraíso medioambiental: 19.000 (1,7%)

Pueblo de Dios: 14.000 (0,8%)

Seguridad vital 5.0: 6.000 (0,3%)

Senderos del mundo: 12.000 (0,6%)

Las rutas D’Ambrosio: 44.000 (1,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 83.000 (3%)

Verano azul: 120.000 (3,3%)

El Cazador: 242.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.044.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.242.000 (13,8%)

Noticias Cuatro 1: 585.000 (8,3%)

Informativos Telecinco 15h: 734.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 628.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.634.000 (17,2%)

Telediario 2: 1.198.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 656.000 (7%)

laSexta Noticias 20h: 508.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 350.000 (4,8%)

Mañana

Telediario matinal: 112.000 (18,2%)

El Matinal: 100.000 (13%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 135.000 (11,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (8%), Cuatro (7,1%), laSexta (5,4%), La 2 (4,1%).

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Mensual: Antena 3 (11,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (7,8%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).