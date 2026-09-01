Agosto 2026
Audiencias mensuales | Antena 3 recupera el liderazgo de agosto tras el Mundial, aunque La 1 se separa solo por cuatro décimas
Telecinco protagoniza la subida más alta, con siete décimas más en el octavo mes de 2026.
El final del Mundial devolvió en agosto la batalla por el liderazgo televisivo a su escenario habitual. Antena 3 recuperó la primera posición con un 11,9%, pero La 1 confirmó su buen momento al quedarse a solo cuatro décimas y lograr su mejor agosto desde 2012. Mucho más complicada continúa la situación de Telecinco, que, pese a crecer siete décimas, no encuentra su hueco en el público.
Antena 3 (11,9%) recupera el liderato después de las victorias de La 1 en junio y julio gracias al Mundial. La cadena crece cinco décimas y vuelve a apoyarse en la fortaleza de su programación diaria, con 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', 'La ruleta de la suerte', 'Sueños de libertad', 'Pasapalabra' y sus informativos como referentes. Su principal margen de mejora continúa en el ‘prime time’, donde 'En tierra lejana' y el ciclo de 'Padre no hay más que uno' han ofrecido mejores resultados que la serie basada en la saga cinematográfica.
La 1 (11,5%) pierde 7,3 puntos tras finalizar el campeonato de fútbol, pero confirma que su crecimiento va más allá de los acontecimientos deportivos. La pública consigue su mejor agosto desde 2012, mejora en 1,1 puntos el resultado de hace un año y termina a solo cuatro décimas de Antena 3. 'Grand Prix', 'Dog House', sus magacines matinales y la cobertura del eclipse —que llevó a 'Aquí la Tierra' a un máximo histórico— compensaron los discretos resultados de 'Maestros de la Costura Celebrity' y el breve recorrido de 'Ordena tu vida'.
Telecinco (7,8%) protagoniza la mayor subida mensual, con siete décimas más, pero sigue inmersa en una situación crítica. La cadena evita repetir el mínimo de julio, aunque firma el peor agosto de su historia. 'First Dates' y 'La mirada crítica' fueron sus principales apoyos frente a los tropiezos de numerosas ofertas nocturnas y de sus nuevos formatos vespertinos. 'El show de Paz' ya ha sido cancelado y el futuro de 'El verano se mueve' permanece en el aire ante la reorganización de las tardes, con un previsible final en el horizonte.
Cuatro (5,8%) conserva el dato de julio y logra su mejor agosto desde 2017. También derrota a laSexta por quinto mes consecutivo, pese al escaso rendimiento de 'Punto Nemo', 'Súper Gómez' y las reposiciones matinales de 'El Chiringuito'. La estabilidad de 'En boca de todos', 'Noticias Cuatro' y 'Todo es mentira' vuelve a sostener una parrilla que todavía tiene en el primer tramo de la mañana y en algunos de sus prime times su mayor debilidad.
laSexta (5,2%) mejora tres décimas, pero continúa por detrás de su principal competidora. La ausencia estival de 'Aruser@s' y el fracaso de la serie británica 'Grace', retirada después de su primera noche, limitaron su crecimiento. La cadena tratará de recuperar terreno en septiembre con ediciones diarias de 'El Objetivo' por la crisis de Ceuta, los regresos de 'El Intermedio', 'Salvados', 'Equipo de investigación' y 'Cara al show', además del estreno de 'Congelados'.
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