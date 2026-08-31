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Vivas, "agradecido" con La Sexta, Pastor y Ferreras por su cobertura en Ceuta tras el confuso momento en 'Horizonte': "Tenemos que apoyarlos a ellos"
El presidente ceutí pide apoyo al canal de Atresmedia por su cobertura sobre la crisis migratoria en medio de una concentración
La crisis migratoria y humanitaria en Ceuta ha centrado el primer día del nuevo curso televisivo. Los magacines de actualidad se han volcado con la situación que se vive en la ciudad autónoma y hasta se ha vivido un momento de máxima confusión cuando una reportera de laSexta ha intentado entrevistar a Juan Jesús Vivas justo antes de entrar en 'Horizonte'.
Sin embargo, tras atender al programa de Cuatro, el presidente de Ceuta ha tenido tiempo para hablar con el resto de medios que se encontraban desplazados esta noche y se ha deshecho en elogios hacia laSexta frente a los manifestantes.
"Esta es una manifestación espontánea, auténtica, pacífica de un pueblo que se siente indignado. Que está triste e inquieto. Necesitamos a todos los españoles para salir adelante", ha comenzado explicando.
"Yo le agradezco, especialmente a laSexta el apoyo que le está prestando a Ceuta para contar lo que aquí está ocurriendo. Así que muchas gracias a Ana Pastor, Antonio Ferreras y a todos vosotros", ha dicho antes de dirigirse a la multitud de las calles.
"Y tenemos que apoyarlos a ellos porque son fundamentales para salir adelante. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los medios de comunicación. ¡Vivan los medios de comunicación! Nos están ayudando y hay que darles las gracias. Lo digo de corazón", ha terminado diciendo Vivas.
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