'Valle Salvaje', avance semanal: Desapariciones, sospechas de asesinato y huidas al límite

La verdad sobre Dámaso ha salido a la luz y Rafael ha estado a punto de asesinarlo con sus propias manos. Mercedes y Victoria lo han expulsado de la Casa Grande y, ahora, conoceremos un nuevo desarrollo de los acontecimientos: que Dámaso ha desaparecido. Si quieres saber el minuto a minuto de lo que pasará del 31 de agosto al 4 de septiembre, aquí te dejamos el avance detallado de los episodios 476 al 480.

Capítulo 476: Lunes 31 de agosto

Manuela acude a Luisa para interesarse por su relación con Alejo, pero la respuesta de la criada logrará sorprenderla profundamente. Mientras tanto, un roto y desesperado Rafael comparte con Luisa el más oscuro de sus pensamientos tras haber estado a punto de acabar con la vida del antagonista. La tensión alcanza su punto álgido cuando el capitán revela a Mercedes sus más terribles sospechas: está convencido de que Dámaso ha sido asesinado. Un giro dramático que deja en el aire la pregunta clave de a quién señalará la justicia como el principal culpable.

Capítulo 477: Martes 1 de septiembre

Leonor toma la iniciativa y empuja a Rafael a dar el paso definitivo para acercarse por fin a su hijo, buscando algo de paz en medio del caos. Paralelamente, Enriqueta decide jugar fuerte y revela al capitán que José Luis amenazó de muerte a Dámaso. Esta grave acusación tiene el potencial de hacer caer a José Luis y dinamitar el frágil equilibrio de poder en el valle. Con este panorama explosivo en la mesa, la gran incógnita del episodio será averiguar a quién decidirá creer la implacable justicia.

Capítulo 478: Miércoles 2 de septiembre

Movida por la insistencia de Rafael, Leonor se presenta en el pueblo ante Rosalía, quien no duda en justificar el gran miedo que siente ante la idea de volver a pisar el palacio. Por su parte, Hernando descubre furioso que Braulio besó a su hija y le exige cuentas a Enriqueta. Lejos de acobardarse, Enriqueta juega sus cartas con maestría y se planta ante el marqués como nunca antes lo había hecho. Un pulso de poder del que solo uno podrá salir victorioso y con la reputación intacta.

Capítulo 479: Jueves 3 de septiembre

Enriqueta consigue imponerse momentáneamente a Hernando, pero un imprevisto relacionado con Braulio amenaza con echar por tierra todos sus planes. Mientras tanto, en el pueblo, Rosalía permite finalmente que Rafael abrace a María. Aprovechando el momento de debilidad, Rafael le suplica con desesperación que regrese a palacio. Las dudas se agolpan en el aire: ¿cederá la joven a sus súplicas o esta emotiva escena significará un adiós definitivo?

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Capítulo 480: Viernes 4 de septiembre

Enriqueta presiona directamente a don Hernando organizando una velada con Manuela y Braulio, aprovechando la ocasión para exigirle que le quite de la cabeza a José Luis la idea de recuperar el codiciado ducado. Por su parte, al verse acorralada por los fantasmas del pasado y el caso de Dámaso, Victoria toma la drástica decisión de huir antes de ser acusada formalmente. Sin embargo, justo cuando iba a lograr su objetivo, Mercedes la intercepta y la detiene en seco con una revelación de pronóstico mortal.