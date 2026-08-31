'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 31 de agosto: La desaparición de Dámaso desata las peores sospechas

La desaparición de Dámaso sacude los cimientos de la Casa Grande y comienza a sembrar el pánico entre los habitantes del palacio esta tarde en 'Valle Salvaje'. Las sospechas más oscuras empiezan a cobrar fuerza tras los violentos acontecimientos vividos recientemente.

Manuela acude a Luisa para interesarse por su relación con Alejo, pero la respuesta de la criada logrará sorprenderla profundamente. Mientras tanto, un roto y desesperado Rafael comparte con Luisa el más oscuro de sus pensamientos tras haber estado a punto de acabar con la vida del antagonista.

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La tensión alcanza su punto álgido cuando el capitán revela a Mercedes sus más terribles sospechas: está convencido de que Dámaso ha sido asesinado. Un giro dramático que deja en el aire la pregunta clave de a quién señalará la justicia como el principal culpable.