Capítulo 476
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 31 de agosto: La desaparición de Dámaso desata las peores sospechas
Rafael comparte sus oscuros pensamientos con Luisa y el capitán advierte a Mercedes de un posible asesinato
La desaparición de Dámaso sacude los cimientos de la Casa Grande y comienza a sembrar el pánico entre los habitantes del palacio esta tarde en 'Valle Salvaje'. Las sospechas más oscuras empiezan a cobrar fuerza tras los violentos acontecimientos vividos recientemente.
Manuela acude a Luisa para interesarse por su relación con Alejo, pero la respuesta de la criada logrará sorprenderla profundamente. Mientras tanto, un roto y desesperado Rafael comparte con Luisa el más oscuro de sus pensamientos tras haber estado a punto de acabar con la vida del antagonista.
La tensión alcanza su punto álgido cuando el capitán revela a Mercedes sus más terribles sospechas: está convencido de que Dámaso ha sido asesinado. Un giro dramático que deja en el aire la pregunta clave de a quién señalará la justicia como el principal culpable.
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