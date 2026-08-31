'Sueños de libertad', avance semanal: Marta y Fina se besan y Gabriel descubre la traición de Begoña

'Sueños de libertad' afronta una semana marcada por las decisiones sentimentales y las amenazas. Antena 3 emitirá los capítulos 637 al 641 de lunes a viernes a las 15:45 horas, disponibles también en Disney+ y Atresplayer.

Lunes 31 de agosto, capítulo 637

Pablo acepta finalmente someterse a la operación, aunque antes quiere dejar resuelto su testamento y reconciliarse con su hermana Soraya. Su inquietud alarma a Miguel, mientras don Agustín se ofrece a ayudar a Nieves después de conocer que el enfermo ha pedido confesarse.

En la tienda, Gabriel descubre el boicot contra los perfumes Brossard y amenaza con despedir a Claudia si Marta no da marcha atrás. Bianca aprovecha la crisis entre Marta y Fina para sembrar nuevas dudas, mientras Begoña vuelve a encontrarse con Andrés acompañada de Juanito. Beatriz fotografía a ambos a escondidas para seguir adelante con su plan.

Martes 1 de septiembre, capítulo 638

Pablo se despide emocionado de Nieves y sus hijos antes de entrar en el quirófano. Mabel, entretanto, rompe definitivamente con Salva. Roque descubre que Eduardo arriesgó su trabajo para defenderlo y termina revelándole a Damián que el hombre es realmente su padre.

Marta ordena recuperar los productos franceses para proteger a Claudia, pero admite ante Andrés que Bianca podría ser solamente la excusa de sus problemas con Fina. Esta última confiesa a Digna que quizá su relación pertenezca al pasado. La situación de Begoña también llega al límite: asegura a Gabriel que se siente muerta en vida y que desea recuperar la felicidad que tenía junto a Andrés.

Miércoles 2 de septiembre, capítulo 639

Marta decide responder a Gabriel con una campaña publicitaria clandestina para impulsar los perfumes De la Reina. Para ejecutarla necesita a Fina, con quien aparca temporalmente sus diferencias. La colaboración vuelve a acercarlas y ambas terminan besándose.

Begoña anuncia que se distanciará de Andrés, pero Beatriz se adelanta y entrega a Gabriel las fotografías del encuentro en el parque. Mientras Pablo es operado, Mabel cuenta a Nieves que ha dejado a Salva. Damián, por su parte, obliga a Tasio a regresar a la mansión, arruinando sus planes de alquilar un piso donde encontrarse con Paula.

Jueves 3 de septiembre, capítulo 640

Pablo despierta sin complicaciones, aunque todavía falta conocer si el tumor es benigno. Ante el peor escenario, Miguel le explica que podría quedarle entre uno y cinco años de vida. Poco después, el médico pide a Claudia que lo acompañe al hospital.

Gabriel enfrenta a Begoña con las fotografías y amenaza con mostrárselas a toda la familia. Ella no retrocede y reconoce que sigue enamorada de Andrés. Beatriz intenta aprovechar la situación proponiéndole que solicite la nulidad matrimonial, mientras Bianca realiza una llamada misteriosa con la que prepara su próximo movimiento contra Marta.

Tasio vuelve a instalarse en casa de los De la Reina y propone a Damián una maniobra para favorecer sus productos frente a los franceses sin que Gabriel lo descubra. Roque también acude al patriarca buscando orientación sobre el legado empresarial de Federico.

Viernes 4 de septiembre, capítulo 641

Julia presencia otro enfrentamiento entre Gabriel y Begoña y decide defender abiertamente a su madre. Gabriel, entretanto, toma una decisión sobre la posible nulidad que destruye las esperanzas de Beatriz de recuperar su antigua relación sin esconderse.

La hermana de Pablo logra contactar con él mientras la familia espera el diagnóstico definitivo. Miguel y Mabel intentan organizar el reencuentro para que ambos hagan las paces, y Salva demuestra que, pese a la ruptura, seguirá apoyando a su expareja.

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Francesco muestra su decepción con el trabajo de Fina, pero ella consigue una nueva oportunidad para demostrar su talento. Eduardo continúa acercándose a Roque recordando sus años de viajes, mientras el futuro de Pablo, el matrimonio de Begoña y la renovada conexión entre Marta y Fina quedan en el aire.