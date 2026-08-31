'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 31 de agosto: Beatriz fotografía a Begoña y Andrés a escondidas

Antena 3 emite este lunes 31 de agosto, a las 15:45 horas, el capítulo 637 de 'Sueños de libertad', disponible también en Disney+ y Atresplayer. Después de hablar con Damián, Pablo decide pasar por el quirófano, pero antes pide a Nieves que revise su testamento y trate de localizar a Soraya para reconciliarse con ella.

La tensión estalla en la tienda cuando Gabriel descubre que los perfumes Brossard han sido ocultados por orden de Marta. Claudia defiende a su jefa y se enfrenta a él, provocando que Gabriel amenace con despedirla si los productos franceses no vuelven inmediatamente a los estantes. Paula, entretanto, intenta ayudar a su compañera pese al reciente conflicto entre ambas.

Begoña continúa dudando sobre su cita con Andrés, pero Beatriz consigue convencerla y hasta la ayuda a elegir su vestido. Más tarde, Begoña lleva a Juanito a encontrarse con su tío y recupera la complicidad con el De la Reina. Sin que ellos lo sepan, Beatriz los vigila y toma varias fotografías con las que pretende avanzar en su plan.

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Bianca aprovecha la crisis sentimental de Marta para sembrar en Fina la sospecha de que su pareja desconfía de ella. Por su parte, Eduardo pide a Damián otra oportunidad para Roque, pero recibe una negativa. Don Agustín ofrece su apoyo a Nieves y Miguel comparte con Claudia su miedo a que el tumor de su padre sea maligno.