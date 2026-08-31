Sonsoles Ónega regresa a Antena 3 con una pulla indirecta a Pedro Sánchez: "Hemos descansado aunque no seamos presidentes del Gobierno"

Sonsoles Ónega ha retomado este lunes las riendas de 'Y ahora Sonsoles' para inaugurar la nueva temporada televisiva, y lo ha hecho dejando claro su sello personal desde el primer minuto. Arropada por un caluroso y prolongado aplauso del público en plató, la presentadora ha reaparecido marcando el inicio de un curso que promete mantener el rigor y la cercanía que caracterizan al formato.

Agradecimientos y un sutil dardo político

El esperado regreso ha estado protagonizado por una profunda gratitud hacia los espectadores y una clara declaración de intenciones. "Me quieren más que en mi casa", bromeaba la periodista al intentar silenciar los aplausos para poder dar comienzo a la emisión. Reafirmando su compromiso con la franja vespertina y con su cadena, ha sentenciado con firmeza: "Así que mientras mi empresa quiera, seguiremos volviendo cada año".

Ónega ha dedicado un momento especial en su monólogo de apertura para reconocer la labor de los profesionales que han estado al frente del magacín durante la etapa estival. "Ya estamos de vuelta. Mis gracias al equipo del verano, a Pepa, a todos los compañeros que han sostenido este programa", ha expresado con cariño. Acto seguido, la presentadora ha aprovechado la ocasión para lanzar un comentario irónico hacia Pedro Sánchez: "...y nos han permitido descansar aunque no seamos presidentes del Gobierno".

Compromiso absoluto con la situación de Ceuta

Tras este arranque inicial y después de repasar el sumario con los principales temas que vertebrarían la tarde, Sonsoles ha cambiado radicalmente el tono para centrarse en la actualidad más urgente. Mostrando la vocación de servicio público del espacio, ha detenido la escaleta de entretenimiento para dirigirse directamente a los afectados por la crisis en la ciudad autónoma.

"Les pido permiso para que las primeras palabras sean para el pueblo de Ceuta en el día 31 de resistencia, con una paz que no llega y una normalidad que tampoco", ha declarado con semblante serio y rotundo.

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Para cerrar este alegato inicial, Ónega ha garantizado a su audiencia que el programa mantendrá una cobertura exhaustiva y diaria sobre el terreno. "Estamos en directo allí, en Ceuta, y vamos a estar en directo cada tarde para serles útiles y, sobre todo, para ser su altavoz".