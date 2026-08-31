Soge Culebra lidera LaDemo Festival: música, humor y debates para sacudir a la generación Z, que recibe a televisivos como Ignatius Farray, Emilio Domenech o Yunez Chaib

Soge Culebra será el cabeza de cartel musical de la primera edición de LaDemo Festival, que se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre en el recinto de Medusa Beach Festival, en Cullera. El cantante murciano cerrará la programación con un concierto previsto para las 22:30 horas.

La nueva cita busca reunir a la generación Z alrededor de la música, el humor y el análisis de la actualidad. Su programación también incluye las actuaciones de Ignatius Farray y Yunez Chaib, colaborador de 'La Revuelta', además de grabaciones en directo de El Orden Mundial, WATIF TV y Climabar.

La jornada comenzará a las 9:00 horas y abordará asuntos como la desinformación, la inteligencia artificial, la machosfera, la crisis climática, la publicidad de los ‘influencers’ y una posible prohibición de las redes sociales a los menores. Emilio Doménech (Nanísimo), Carmela Ríos, Berna León e Iago Moreno figuran entre los participantes de sus debates y actividades.

Entradas con fin solidario

Las entradas cuestan ocho euros a través de DICE y todo el dinero recaudado se destinará a SOMLLAR, una organización dedicada a atender a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. El programa también incorporará talleres de Maldita.es, una actividad de la Muixeranga de Cullera y un pódcast sobre tecnología, soledad no deseada y salud mental.

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LaDemo Festival culminará con la actuación de Soge Culebra, uno de los nombres consolidados de la escena urbana española. El artista, que comenzó difundiendo sus canciones en YouTube y publicó en 2018 su primer disco, 'Mar de Cristal', supera actualmente los dos millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 300 millones de reproducciones en YouTube.