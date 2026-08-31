'La promesa', avance del capítulo de hoy lunes 31 de agosto: Máximo confiesa su traición a Leocadia y Carlo le pide matrimonio a María Fernández

La verdad sobre la filtración de la paternidad de Máximo sale a la luz y desata una profunda brecha con su entorno esta tarde en 'La promesa'. Mientras tanto, el palacio intenta recuperar la normalidad en las cocinas y en los asuntos del servicio.

Máximo reconoce abiertamente ante Leocadia que fue él quien filtró su noticia a la prensa para intentar controlar el relato, una fría maniobra que solo consigue alejarlo aún más de Ángela. Lejos de allí, Teresa y Ricardo afrontan su primer día como cocineros de emergencia mientras sufren las continuas zancadillas y complicaciones de Julio.

Por su parte, Lorenzo convence a Ciro para conceder licencias a espaldas de Manuel y repartirse las ganancias entre ambos, un acuerdo turbio que se fragua en secreto. Las tensiones familiares aumentan cuando Ángela y Curro le reprochan abiertamente a Máximo su jugada, mientras Martina y Adriano sellan su despedida definitiva con un emotivo beso.

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El momento culminante de la tarde llega cuando Carlo decide hincar la rodilla y pedirle matrimonio a María Fernández, un paso al frente que pilla a todos por sorpresa. Mientras Leocadia se regodea en el monumental error de Máximo sabiendo que su ausencia en la boda será un escándalo, la gran incógnita queda abierta ante la respuesta de la joven.