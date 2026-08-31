'La promesa', avance semanal: Una emocionante pedida de matrimonio y la gran traición de Máximo cambian el Palacio

La paternidad de Máximo ha salido a la luz antes de lo que nadie en 'La Promesa' se imaginaba. Tomasa fue la primera en leer la noticia en el periódico y comunicárselo al duque de Buenaventura. ¿Cuál fue su reacción? Lo cierto es que actuó de una forma distante y muy fría para lo que estaba ocurriendo. Ahora sabemos la razón: él fue el que filtró la noticia a la prensa. Leocadia se ha quedado sin palabras ante esta revelación. Si quieres saber lo que va a pasar del 31 de agosto al 4 de septiembre, aquí te dejamos el avance detallado de los episodios 895 al 899.

Capítulo 895: Lunes 31 de agosto

Máximo reconoce ante Leocadia haber filtrado la noticia para controlar el relato; ella le advierte que eso lo alejará más de Ángela. Lorenzo convence a Ciro de conceder licencias a espaldas de Manuel, repartiéndose entre ambos las ganancias. Tomasa obliga a Petra a aceptar el puesto de ama de llaves. Samuel se despide veladamente de María, sabiendo que Carlo va a pedirle matrimonio. Teresa y Ricardo afrontan la primera comida como cocineros de emergencia; Julio les complica las cosas. Ángela estalla ante Máximo al saber que fue él quien filtró la noticia; Curro también le reprocha la maniobra. Ciro convence a Manuel de dejarle hacer trabajo de campo, obteniendo vía libre para su plan. Adriano y Martina sellan su despedida con un beso... Leocadia se regodea en lo mucho que ha metido la pata Máximo: que no esté presente en la boda será un escándalo monumental. Carlo da el gran paso: hinca rodilla y pide matrimonio a María Fernández, ¿qué contestará ella?

Capítulo 896: Martes 1 de septiembre

Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero Leocadia asegura que no cederá. Curro y Ángela retoman los preparativos sin contar con el duque de Buenaventura: la ceremonia será en Luján. Máximo trata de imponerse y anuncia a la joven que será él quien la lleve al altar. Sin embargo, como había vaticinado la madre de la muchacha, ella se niega. María lo tiene claro: acepta la propuesta de matrimonio de Carlo ante la emoción de Teresa y Pía, que estaban espiando. ¡Otra boda en La Promesa! La noticia de su compromiso corre como la pólvora en el palacio. Martina y Adriano informan a Jacobo de que aceptan sus condiciones: dejan su relación. La marcha de las cocineras es un problema y Leocadia ordena reemplazarlas, aunque haya que buscar en Madrid... Ciro y Lorenzo celebran el éxito del plan sin imaginar que la alegría de Manuel se debe a que así tendrá tiempo a solas con Julieta. Los viajes de Ciro comienzan. Manuel y Julieta bajan la guardia: están a punto de besarse cuando… ¡el muchacho regresa!

Capítulo 897: Miércoles 2 de septiembre

Manuel y Julieta están a punto de besarse, pero un ruido les avisa a tiempo y logran separarse. Es Ciro, que ha vuelto contento de una visita a una fábrica. Manuel muestra a Ciro una carta que ha recibido de Toño y Enora respecto a sus viajes… Ciro cree que ha sido descubierta su traición. Máximo pide a Curro que convenza a Ángela de que lo deje llevarla al altar; el muchacho accede, aunque le advierte que, probablemente, fracasará. Samuel confiesa a Pía que la boda de María le duele más de lo que debería. De hecho, es el único que no la ha felicitado. Martina denuncia que el servicio del duque exige que se les cocine aparte, entorpeciendo a los cocineros. Máximo termina amenazando a Julio y Tomasa con el despido. Pía confía a Ricardo que, cuando Curro y Ángela se casen, les revelará la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia. Julieta y Samuel descubren el paradero de Simona y Candela, que se encuentran escondidas en el refugio.

Capítulo 898: Jueves 3 de septiembre

Las cocineras no quieren volver mientras Julio y Tomasa permanezcan en La Promesa. Julieta y Samuel prometen guardar el secreto. Cristóbal obliga a los criados del duque a disculparse ante los cocineros. Alonso y Curro, por su parte, intentan convencer a Ángela de que permita a Máximo llevarla al altar, pero ella continúa con su negativa. Máximo reconoce que el escándalo le cuesta negocios, y Alonso confirma que Ángela no cederá. Martina y María comparten, sin llegar a verbalizarlo, que ninguna de las dos se casa por amor. Samuel confiesa a María que la boda le duele, aunque se alegra por ellos. Carlo se entera de la norma por la que el servicio debe esperar a que los señores se casen primero, pero Curro la anula. Tomasa amenaza a Petra con ensañarse con quienes ella aprecie si no obedece, dejando caer que su odio tiene raíces del pasado. Ciro intenta colar a Manuel la licencia falsa entre otros documentos para que la firme. ¿Lo conseguirá?

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Capítulo 899: Viernes 4 de septiembre

Ciro no entregó los papeles: los nervios le traicionaron. Lorenzo le propone contactar con una empresa interesada en la licencia y así ganar tiempo antes de conseguir la firma de Manuel. La empresa está verdaderamente interesada en el documento. Carlo y María acuerdan casarse la semana siguiente. Ella propone que oficie don Agapito de Villalquino para no poner a Samuel en ese compromiso, y quiere una boda tan discreta que no asistirán ni Curro ni Manuel. Curro y Ángela tienen un nuevo roce: ella lo acusa de anteponer el trabajo en Lisboa al asunto de Máximo. Julieta visita a las cocineras y les cuenta la boda de María; se emocionan, pero siguen sin querer volver. Pía encuentra a Petra llorando y trata de ayudarla, pero esta la rechaza. Petra abronca a Teresa y Ricardo incluso sin que Tomasa esté delante... Tomasa la escucha escondida mientras su compañera grita a Pía amenazándola con el despido. Manuel revela a Julieta que sabe que va al refugio y le exige una explicación. ¿Desvelará la verdad?