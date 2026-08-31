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Crisis en Ceuta

Las cámaras de Cuatro captan a una reportera de laSexta intentando entrevistar al presidente de Ceuta justo antes de atender a 'Horizonte'

La reportera se ha acercado justo antes de que el entrevistador de 'Horizonte' comenzara a hablar con Juan Jesús Vivas

Una reportera de laSexta en plena conexión en directo de 'Horizonte' con el presidente de Ceuta

Una reportera de laSexta en plena conexión en directo de 'Horizonte' con el presidente de Ceuta / CUATRO

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Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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La situación en Ceuta ha sido el tema principal de este arranque de curso televisivo con muchos presentadores y programas desplazados hasta la ciudad autónoma para entender la crisis migratoria y humanitaria que se lleva viviendo desde hace un mes. Pero el directo y tantos profesionales concentrados en un mismo punto ha vuelto a dejar un momento televisivo jugoso en el que las cámaras de Cuatro captaron a una reportera de laSexta intentando entrevistar al presidente de Ceuta cuando estaba a punto de entrar en 'Horizonte'.

Las cámaras de 'Horizonte' estaban mostrando la concentración de los ceutís alrededor de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, al grito de "Europa escucha, también es tu lucha". En ese momento, una reportera de laSexta trata de acercarse hasta el político a pesar de que este estaba a punto de ser entrevistado en 'Horizonte'.

De hecho, cuando la reportera recibe esa señal, desaparece de la escena para que en su lugar el de 'Horzionte' le empiece a hacer preguntas a Vivas, que le hace un gesto a la compañera de laSexta, quizás diciéndole que la atendería después.

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El momento no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde algunos usuarios han utilizado el clip para burlarse de la cadena de Atresmedia.

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