Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Messi ArgentinaPlus UltraMuere Francesc GarridoBarcelonaTomás CarriónInforme PISAEncuesta eleccionesCeutaMercado fichajesJavier Ruiz
instagramlinkedin

Principales títulos

De 'Sé quién eres' a 'La novia gitana': las series y películas en las que destacó Francesc Garrido

Formado en el Institut del Teatre de Barcelona, se consolidó como uno de los rostros más versátiles y fiables de la industria audiovisual

Francesc Garrido

Francesc Garrido / Atresplayer

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El actor Francesc Garrido ha fallecido a los 56 años de edad a causa de un problema de corazón, según han confirmado fuentes de su entorno a EL PAÍS. Con una trayectoria sólida y muy respetada en el teatro, el cine y la televisión, el intérprete catalán deja una profunda huella en la ficción nacional gracias a papeles muy recordados en la pequeña pantalla como 'Sé quién eres', 'La novia gitana' o 'Clanes'.

Una carrera ligada a los grandes éxitos de la televisión

Formado en el Institut del Teatre de Barcelona y con etapas de perfeccionamiento en Londres, Garrido se consolidó como uno de los rostros más versátiles y fiables de la industria audiovisual.

Los espectadores de televisión lo recordarán especialmente por sus impecables trabajos en exitosas series como 'Sé quién eres' (el aclamado thriller de Telecinco dirigido por Pau Freixas donde interpretaba al juez Juan Elías), 'La novia gitana', (donde cautivó como Buendía en la adaptación televisiva de la exitosa trilogía de Carmen Mola), 'Clanes' (la serie de Netflix donde dio vida al inspector Naranjo), 'Jaguar' o producciones tan diversas como 'Días de Navidad' y 'Contigo Capitán'. Su rostro sobrio, elegante y de gran profundidad dramática aportaba siempre peso y solidez a cualquier reparto.

Noticias relacionadas

Más allá de la televisión, su talento también brilló con fuerza en la gran pantalla. Formó parte de títulos fundamentales del cine español como 'Smoking Room' (por la que el elenco al completo ganó el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Málaga), la oscarizada 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar, o 'El truco del manco', además de una amplísima y respetada trayectoria sobre los escenarios teatrales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
  2. Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti no te gusta el pueblo, lo que te gusta es venir en verano y estar de vacaciones
  3. Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: «Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida»
  4. La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
  5. La Audiencia Nacional rechaza conceder asilo a marroquíes que irrumpieron a nado en Ceuta en 2021
  6. Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
  7. Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  8. Audiencias TV ayer: 'Malas lenguas Noche' y Jesús Citora repiten liderazgo sobre 'laSexta Xplica

De 'Sé quién eres' a 'La novia gitana': las series y películas en las que destacó Francesc Garrido

De 'Sé quién eres' a 'La novia gitana': las series y películas en las que destacó Francesc Garrido

Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años

Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años

Tiempo en Catalunya mañana martes: Barcelona afronta una nueva jornada de bochorno

Tiempo en Catalunya mañana martes: Barcelona afronta una nueva jornada de bochorno

Óscar Jaimez, carpintero: "En una jornada puedo llegar a facturar 800 euros, que se quedan en 550 de beneficio bruto"

Óscar Jaimez, carpintero: "En una jornada puedo llegar a facturar 800 euros, que se quedan en 550 de beneficio bruto"

La sonda 'BebiColombo' inicia su aproximación a Mercurio ocho años después de su lanzamiento

La sonda 'BebiColombo' inicia su aproximación a Mercurio ocho años después de su lanzamiento

Enric Mas, de las desdichas al rojo de la Vuelta

Enric Mas, de las desdichas al rojo de la Vuelta

¿Qué pasa si tienes el DNI caducado? ¿Qué puedes hacer y qué no?

¿Qué pasa si tienes el DNI caducado? ¿Qué puedes hacer y qué no?

A fuerza de brazo y cuerdas: miles de voluntarios mueven un castillo entero en Japón para devolverlo a su sitio

A fuerza de brazo y cuerdas: miles de voluntarios mueven un castillo entero en Japón para devolverlo a su sitio