Principales títulos
De 'Sé quién eres' a 'La novia gitana': las series y películas en las que destacó Francesc Garrido
Formado en el Institut del Teatre de Barcelona, se consolidó como uno de los rostros más versátiles y fiables de la industria audiovisual
El actor Francesc Garrido ha fallecido a los 56 años de edad a causa de un problema de corazón, según han confirmado fuentes de su entorno a EL PAÍS. Con una trayectoria sólida y muy respetada en el teatro, el cine y la televisión, el intérprete catalán deja una profunda huella en la ficción nacional gracias a papeles muy recordados en la pequeña pantalla como 'Sé quién eres', 'La novia gitana' o 'Clanes'.
Una carrera ligada a los grandes éxitos de la televisión
Formado en el Institut del Teatre de Barcelona y con etapas de perfeccionamiento en Londres, Garrido se consolidó como uno de los rostros más versátiles y fiables de la industria audiovisual.
Los espectadores de televisión lo recordarán especialmente por sus impecables trabajos en exitosas series como 'Sé quién eres' (el aclamado thriller de Telecinco dirigido por Pau Freixas donde interpretaba al juez Juan Elías), 'La novia gitana', (donde cautivó como Buendía en la adaptación televisiva de la exitosa trilogía de Carmen Mola), 'Clanes' (la serie de Netflix donde dio vida al inspector Naranjo), 'Jaguar' o producciones tan diversas como 'Días de Navidad' y 'Contigo Capitán'. Su rostro sobrio, elegante y de gran profundidad dramática aportaba siempre peso y solidez a cualquier reparto.
Más allá de la televisión, su talento también brilló con fuerza en la gran pantalla. Formó parte de títulos fundamentales del cine español como 'Smoking Room' (por la que el elenco al completo ganó el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Málaga), la oscarizada 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar, o 'El truco del manco', además de una amplísima y respetada trayectoria sobre los escenarios teatrales.
- Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
- Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti no te gusta el pueblo, lo que te gusta es venir en verano y estar de vacaciones
- Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: «Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida»
- La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
- La Audiencia Nacional rechaza conceder asilo a marroquíes que irrumpieron a nado en Ceuta en 2021
- Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
- Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
- Audiencias TV ayer: 'Malas lenguas Noche' y Jesús Citora repiten liderazgo sobre 'laSexta Xplica