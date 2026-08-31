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Cristina Pardo desvela todos los detalles de 'La Mesa', su nuevo programa en Antena 3: primeros invitados, sin colaboradores fijos y un plató que ofrece datos

El formato semanal mezclará actualidad, entrevistas, dilemas sociales y humor desde el miércoles 2 de septiembre a las 23:00 horas.

Cristina Pardo se pone al frente de 'La mesa'

Cristina Pardo se pone al frente de 'La mesa' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Antena 3 ya ha desvelado la mecánica de 'La Mesa', la nueva apuesta de prime time presentada por Cristina Pardo. El programa se estrenará el miércoles 2 de septiembre a las 23:00 horas, inmediatamente después de 'El Hormiguero', y se emitirá semanalmente y en directo. Belén García asumirá la dirección y Buendía Estudios se encargará de la producción.

El espacio se organizará alrededor de cuatro mesas conectadas entre sí. La primera abordará un asunto destacado de la actualidad en el que el equipo pueda aportar protagonistas, documentos o información propia. Para su estreno contará con Vicente Vallés, director y presentador de 'Antena 3 Noticias 2', que ofrecerá su análisis sobre el tema elegido.

La segunda mesa estará reservada al gran invitado de la noche y se abrirá con Carlos Alsina, codirector de 'Más de uno' en Onda Cero. La tercera planteará situaciones reales y dilemas destinados a que el espectador se pregunte qué haría en esas circunstancias, mientras que la última abandonará el tono más informativo para reunir humor, curiosidades y personajes inesperados.

Una nueva etapa para Pardo

'La Mesa' no tendrá una plantilla cerrada ni colaboradores con periodicidad fija. Sus participantes serán seleccionados en función de cada asunto, mientras que el propio mobiliario del plató servirá como pantalla para mostrar imágenes, enfrentar versiones y descubrir datos. Se trata de un proyecto con identidad propia, alejado tanto de la tertulia convencional como de una sucesión de entrevistas.

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Cristina Pardo da así el salto definitivo a Antena 3 tras dos décadas vinculada principalmente a laSexta, donde pasó por sus informativos, 'Al rojo vivo', 'Liarla Pardo' y 'Más vale tarde'. La periodista mantendrá además su colaboración en 'El Hormiguero'.

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