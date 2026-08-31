Audiencias TV ayer | El cine de La 1 arrasa y lidera la noche, 'El show de Paz' se despide con un 5,7% y 'El chiringuito' destaca en Cuatro

La 1 se llevó con claridad el liderazgo de la noche gracias a 'Kraven, the Hunter'. La película se convirtió en la cinta más vista de toda la jornada al alcanzar un excelente 13,9% de cuota de pantalla y reunir a una media de 1.280.000 espectadores.

Antena 3 mantuvo su fortaleza con 'Una nueva vida'. La ficción turca volvió a superar el doble dígito al registrar un 10,1% de share y congregar a 796.000 espectadores.

En Telecinco, 'First Dates' consiguió un 8,2% de cuota de pantalla y 697.000 espectadores en el prime time. Peor suerte corrió 'El show de Paz', que se despidió definitivamente de la audiencia con un discreto 5,7% de share y 495.000 espectadores.

laSexta apostó por el cine con 'Superagente Makey', que reunió a 537.000 espectadores y obtuvo un 5,6% de cuota de pantalla.

Por su parte, 'El Chiringuito' volvió a destacar en su nueva entrega en Cuatro. El programa deportivo firmó un 5,8% de share en el late night y reunió a 219.000 espectadores.

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