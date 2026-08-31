Antena 3 recupera '¡Ahora caigo!' cinco años después: Arturo Valls volverá a abrir las trampillas en el prime time

Antena 3 prepara el regreso de '¡Ahora caigo!' con Arturo Valls nuevamente al frente. Según ha adelantado el periodista Rocco Steinhäuser y ha podido verificar YOTELE, la cadena ha encargado cuatro entregas especiales adaptadas al prime time, aunque todavía no ha anunciado sus fechas de emisión.

El concurso volverá cinco años después de su despedida. '¡Ahora caigo!' comenzó sus emisiones en julio de 2011 y permaneció una década en la parrilla, acumulando más de 2.100 programas. Su última entrega fue un especial por su décimo aniversario, emitido el 1 de agosto de 2021, en el que Valls cerró su etapa agradeciendo al público los años compartidos.

Producido originalmente por Gestmusic, el formato enfrentaba a un concursante central contra diez rivales situados sobre un círculo de trampillas. Cada duelo se resolvía mediante preguntas de cultura general, en el que la respuesta podía atisbarse a través de algunas letras, y el perdedor caía por el agujero del plató. El participante principal podía avanzar hasta conseguir un premio máximo de 100.000 euros.

De las tardes al prime time

El movimiento encaja con la estrategia reciente de Antena 3 de convertir concursos asociados al horario diurno en grandes citas nocturnas. La cadena ya ha aplicado esta fórmula con 'La ruleta de la suerte noche', una versión ampliada del programa de Jorge Fernández que incorporó mayores premios y nuevas pruebas para su emisión en sábado, y que ya prepara la emisión de su tercera temporada. A este se suman los especiales de 'Atrapa un millón', que en los últimos años ha conducido Manel Fuentes.

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'¡Ahora caigo!' recorrerá ahora el camino contrario al de sus inicios: debutó como una propuesta semanal antes de convertirse en un concurso diario gracias a su buena acogida.