Doble sesión
Antena 3 estrena 'El secreto' este domingo como telonera de la recta final de 'Una nueva vida': así queda su programación
La cadena vuelve a apostar por emitir en bloque el estreno de su nueva serie turca y el final de la actual
Antena 3 ha sido la que más ha apostado por esta primera semana con una batería de estrenos para dar por finalizado el verano, en cuanto a términos televisivos se refiere y el próximo domingo a las 22:00 horas añade el lanzamiento de 'El secreto' a su programación.
La nueva ficción otomana desplazará así a 'Una nueva vida', que se emitirá tras el primer episodio de su nueva telonera. Se trata de una estrategia que la cadena ya ha seguido en varias ocasiones cada vez que una de sus series turcas se acercaba al final para aprovechar a que el público de estos productos fidelice desde el primer día con su relevo natural.
Cuándo acaba 'Una nueva vida'
El desenlace de Una nueva vida está cada vez más cerca y la historia de Ferit, Seyran y los Korhan encara su recta final. Después de todo lo que han vivido, la familia promete despedirse por todo lo alto.
Como decíamos anteriormente, el cambio llegará este mismo domingo, 6 de septiembre. Ese día, Antena 3 estrenará en prime time 'El secreto', su nueva apuesta turca, y después ofrecerá el penúltimo capítulo de 'Una nueva vida'.
La semana siguiente, el domingo 13 de septiembre, los espectadores podrán conocer el gran final de "Una nueva vida', poniendo punto final a la historia de Ferit, Seyran y los Korhan en Antena 3.
¿Cómo será el gran final de 'Una nueva vida'?
El gran final de promete emocionar y dejar con una sonrisa a sus fieles seguidores. Ferit, Seyran y el resto de los Korhan recordarán todo lo que han vivido juntos, desde los momentos más felices hasta las dificultades que han tenido que superar. Será una despedida bonita y muy especial para una familia que ha pasado por todo.
Además, el último capítulo guardará una sorpresa feliz que pondrá el broche a la historia. Un momento inesperado que hará todavía más emocionante la despedida de los Korhan y que los espectadores no querrán perderse.
Así es 'El secreto'
Serhat siempre creyó que su matrimonio era perfecto. Pero hasta la rosa más bella tiene sus espinas, y todo se derrumba cuando descubre que Berrak, su esposa, le ocultó una infidelidad durante años… y una hija llamada Kader.
Berrak, dispuesta a hacer las cosas bien, decide enfrentarse al verdadero padre de Kader y amenaza con contarle la verdad a Serhat, pero el encuentro acaba con Berrak en coma. Ahora, Serhat ve cómo su vida da un vuelco, y la única que puede contarle la verdad está postrada en una cama.
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