La familia crece
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de una niña: el dato que todavía mantienen en secreto
'Fiesta' anuncia el nacimiento del segundo hijo de la pareja y asegura que tanto la madre como la pequeña se encuentran bien.
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en padres por segunda vez. La noticia fue adelantada este domingo por 'Fiesta', que comunicó la llegada de una niña y aseguró que tanto la recién nacida como su madre se encuentran en perfecto estado. La pareja todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el nacimiento.
La hija de Terelu Campos salía de cuentas a finales de agosto, por lo que el parto habría tenido lugar dentro de los plazos previstos. La pequeña llega menos de dos años después de Carlo, el primer hijo de la pareja, nacido en diciembre de 2024 y bautizado con el mismo nombre que su padre.
Rubio confirmó su segundo embarazo el pasado marzo durante una entrevista en '¡De viernes!', cuando ya se encontraba de quince semanas. Posteriormente, ella y Costanzia revelaron en redes sociales que esperaban una niña. La joven decidió además apartarse de la televisión para vivir con mayor tranquilidad una gestación que reconoció que no estaba siendo sencilla.
El nombre sigue oculto
La principal incógnita es ahora el nombre elegido para la bebé. Alejandra ya había descartado continuar con la tradición familiar seguida con su primogénito y también negó que la pequeña fuese a llamarse Teresa en homenaje a su abuela, María Teresa Campos. Los padres han preferido guardar el secreto hasta anunciarlo personalmente.
El nacimiento convierte nuevamente en abuelas a Terelu Campos y Mar Flores y amplía una familia que ha crecido rápidamente desde que Alejandra y Carlo comenzaron su relación. A la espera de que alguno de sus protagonistas ofrezca más detalles, la pareja inicia su nueva etapa como familia de cuatro alejada momentáneamente del foco mediático.
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