Paz Padilla cierra con orgullo y esperanza su show en Telecinco: "Ojalá el viento algún día sople a favor"

Telecinco ha cerrado esta tarde la efímera etapa de 'El show de Paz', el formato producido en colaboración con Secuoya que ha ocupado la franja estival de la cadena, tras sus bajos datos de audiencia en la tarde del fin de semana. En su última entrega, la presentadora ha querido tomarse unos minutos antes de finalizar la emisión para pronunciar una emotiva y reflexiva despedida ante los espectadores, haciendo balance de la experiencia y agradeciendo el trabajo de todo el equipo.

"Quiero decir algo antes de cerrar el programa, algo que aprendí de Buda. Buda decía que basta con tener algo bueno que decir, sino que hay que saber cómo decirlo, cuando decirlo y encontrar el lugar adecuado para que pueda ser escuchado".

Con estas palabras, la comunicadora reflexionaba sobre el final del formato, detallando el objetivo que se marcó el equipo durante los meses estivales: "Hoy termina 'El show de Paz' y he pensado mucho en eso. Durante este verano hemos intentado hacer algo diferente: entretener, hacer reír, pero también dar visibilidad a las injusticias. Recordar que la televisión también está para hacer el bien".

Durante su intervención, la presentadora tampoco ha evitado la autocrítica sobre el desarrollo del espacio televisivo: "¿Lo he hecho todo bien? Seguramente, no, pero de lo que no me cabe duda es de que todos hemos puesto lo mejor de nosotros. Un equipo maravilloso, horas de trabajo e ilusión y muchísimo corazón. Quizás, acertamos en el qué. El aprendizaje estará en el cómo, en el dónde y en el cuándo, y la intención no siempre garantiza el resultado".

A pesar de los retos del formato, la presentadora ha querido poner en valor el motor principal del proyecto: "Pero hay algo de lo que estoy segura, lo intentamos desde el amor y de eso yo sí me siento profundamente orgullosa. Este programa nos ha hecho pensar que antes de juzgar a una persona, debemos caminar una milla con sus zapatos".

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El cierre del programa ha servido también para los agradecimientos institucionales y personales a todos los pilares que han sostenido el espacio durante el verano: "Quiero dar las gracias a Mediaset, a este equipo, a Secuoya y en especial a todos los que habéis venido a contar vuestra historia. Dicen que Dios nos cría y el viento nos amontona. Espero que el viento algún día sople a favor y nos vuelva a unir. Y como decía mi abuela: '¡si mañana no estoy, que continúe la fiesta!'", ha conluido saltando de alegría en el plató mientras sonaba la música para cerrrar el programa.