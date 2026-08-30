'MasterChef' se salva de las llamas del incendio que ha arrasado con parte del complejo audiovisual donde se encuentra su plató

Este sábado 29 de agosto un incendio afectó a una parte del complejo audiovisual de Non Stop Studios en Madrid. Sin embargo, la labor de los servicios de emergencia, sumada al rápido aviso, ha hecho que el plató de 'MasterChef', que se encuentra en ese complejo, quede a salvo.

Tal y como confirman las autoridades, ninguna persona ha resultado herido por lo que los daños que se han contabilizado son únicamente materiales. El fuego habría afectado al edificio donde se encuentran oficinas, camerinos y platós inutilizados en la actualidad, pero que han sido epicentro de programas y series de televisión, además de películas. Sin ir más lejos el estudio dos, que se vio seriamente afectado por las llamas y donde se grabó tiempo atrás 'Maestros de la Costura', que el pasado miércoles emitió la final de su segunda edición celebrity.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han evitado que el fuego alcanzara los estudios de 'MasterChef', evitando así una situación que hubiese sido más complicada para el programa porque actualmente en él y además, está en uso buena parte del año debido a las múltiples ediciones que se graban del formato. Por ahora se podrá seguir trabajando en el plató con cierta normalidad.

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Por su parte, El Mundo ha adelantado que la causa del incendio habría podido ser un fallo eléctrico, algo ha comenzado a investigar ya la Guardia Civil. El fuego comenzó a las 11:40 horas del sábado y obligó a movilizar a 10 dotaciones de bomberos para llevar a cabo su extinción.